Plein d'artistes connus avec Remender et Image

Lors du NYCC, Rick Remender avait annoncé une prochaine série sur le skate, Grommets. L'auteur avait cependant d'autres plans, puisqu'Image Comics a révélé que de nombreux artistes allaient être exclusifs à son label : Giant Generator. Il s'agit notamment de Daniel Acuña (Uncanny Avengers, Captain America), André Lima Araújo (A Righteous Thirst For Vengeance, Spider-Verse), Paul Azaceta (Outcast, Punisher), Bengal (Spider-Gwen, Death Or Glory), Roland Boschi (The Scumbag, Winter Soldier), Max Fiumara (The Sacrificers, Amazing Spider-Man ), Mike Hawthorne (Deadpool, Batman), JG Jones (Wanted, Marvel Boy), Francesco Mobili (Secret Wars, Spawn), Brett Parson (Tank Girl), Yanick Paquette (Wonder Woman, Batman Incorporated) et Greg Tocchini (Low, Uncanny X-Force).

Le scénariste va collaborer avec plusieurs de ces dessinateurs, mais d'autres vont venir écrire pour le label, et certains dessinateurs gèreront leurs propres projets. Tous auront les droits sur leurs créations. Nous savions pour Grommets, mais d'autres séries ont été annoncées. Prévue pour mars 2024, Napalm Lullaby sera aussi scénarisé par Remender, avec des dessins de Bengal, donc la même équipe que Death or Glory. Il s'agira d'une dystopie où un leader considéré comme dieu est au pouvoir, aidé par des fanatiques convaincus de la pureté et de l'authorité morale de leur religion. 50 ans après la prise de pouvoir de la secte, deux des enfants batards du leader se rebellent et le tuent.

Une autre série à venir est Dust to Dust de JG Jones et Phil Bram. Il s'agit d'une mini-série en 10 numéros prévue pour mai 2024. Dans les jours les plus sombres de la Grande Dépression, la mort rôde dans le Dust Bowl. Alors que d'immenses tempêtes de poussière soufflent sur l'Oklahoma, les agriculteurs tentent de fuir la ville en déclin de New Hope, sans vraiment y arriver. Combattant ses propres démons, le shérif Meadows fait équipe avec Sarah, une photojournaliste itinérante, dans un combat désespéré pour arrêter la Mort qui chevauche les Dusters. Bref, Giant Generator offre de belles promesses de lecture !