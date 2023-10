[Sorties Comics] Mercredi 18 Octobre

Panini Comics



Jan Strnad, Ron Marz, Anthony Winn, Jaan Duursema…



Découvrez les secrets de La Menace Fantôme, saga accompagnée de quatre one-shots dédiés à Anakin Skywalker, la reine Amidala, Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn. Une mini-série dédiée à Dark Maul et des histoires courtes sur Mace Windu, Yoda et Jar Jar Binks complètent le programme.

(Contient les épisodes US Star Wars (1988) 1-6, Star Wars: Darth Maul (2000) 1-4, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999) ½ et 1-4, Star Wars: Episode 1 – Anakin Skywalker (1999) 1, Star Wars: Episode 1 – Queen Amidala (1999) 1, Star Wars: Episode I – Qui-Gon Jinn (1999) 1, Star Wars: Episode I - Obi-Wan Kenobi (1999) 1 et Star Wars Tales (1999) 3, 5, 7, 14 et 20, précédemment publiés dans Star Wars Jedi 8, Le Côté Obscur 2, Star Wars : Episode I – Révélations et Star Wars : La Prélogie – Intégrale)

Prix : 30€