Max arrive en France à l'été 2024

Max, le service de streaming de Warner anciennement appelé HBO Max, existe dans de nombreux pays, mais pas en France. Chez nous, ces programmes se trouvent dans le pass Warner disponible grâce à Amazon Prime. D'après Variety, les choses vont changer à partir de l'été 2024, losque Max va débarquer en France. Le contrat passé avec Amazon court jusqu'à fin 2024, le pass devrait donc être conservé jusqu'à cette date, même si Max est présent indépendamment sur sa propre plateforme.

La France est identifiée comme un marché stratégique. Une création originale est déjà prévue. Intitulée La mythomane du Bataclan, la série en 4 parties avec Laure Calamy racontera l'histoire vraie d'une femme qui s'est faite passée pour une victime de l'attentat pour s'incruster dans une association de soutien aux victimes.

Pour nous, amateurs de comics, cette plateforme a le potentiel de nous offrir tout un tas de programme en lien avec DC, notamment les programmes les plus récents comme Peacemaker ou The Penguin, la série TV dérivée de The Batman prévue prochainement.