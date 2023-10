Comment lire l'univers Power Rangers

Éditées par Boom Studios depuis 2016, les séries Power Rangers ont connu pas mal d’itérations. Il est temps de faire un point sur les différentes publications existantes et voir où se trouvent les points d’entrées.

L’avant Boom Studios:

Avant d’être proposées par Boom Studios, les séries Power Rangers sont passées par plusieurs éditeurs.

Publication chez Hamilton

Chez Hamilton, la série a eu plusieurs itérations. En 1994, ils ont ainsi lancé une première mini-série Mighty Morphin Power Rangers de 6 numéros, suivie d’une autre en 4 parties. Ces différentes séries se déroulent durant la saison 2 de la série télévisée. En parallèle de la seconde mini-série, l’éditeur lance Mighty Morphin Power Rangers Saga en 3 numéros en 1995 et qui elle se situe durant la première saison.

Publication chez Marvel

Juste après Hamilton, Marvel reprend avec une nouvelle série Mighty Morphin Power Rangers qui se déroule durant la saison 3 de la série TV. Cette série a duré 7 numéros et a été écrite par Fabian Nicieza et Scott Lobdell avec des dessins de Rom Lim et Steve Ditko entre autres. La série est suivi par une mini-série en 5 numéros intitulées MMPR: Ninja Ranger.

Publication chez Image Comics

La franchise fait un court passage chez Image Comics en 1996 pour un one-shot Power Rangers Zeo.

Publication chez Acclaim/Valiant Comics

Les héros passent aussi rapidement une tête chez l’éditeur Acclaim pour deux numéros de Power Rangers Turbo en 1997.

Publication chez Papercutz

Après une longue disparition, la série réapparait pour 4 numéros avec des parutions toutes les 4-6 mois, deux numéros de la série Super Samurai suivis de deux numéros de Megaforce.

L’ensemble des publications de ces éditeurs sont trouvables chez Boom Studios dans 2 tomes “Archives” en souples à 20€ et bientôt en Edition Deluxe à 75€

L’ère BOOM Studios

Les débuts

Boom Studios! a récupéré la licence Power Rangers pour l’exploiter en comics en 2016 et propose une série écrite par Kyle Higgins. C’est par la série Mighty Morphin Power Rangers (MMPR) qu’il est le plus simple de commencer les comics Power Rangers.

Les premiers épisodes permettent de (re)découvrir les personnages, héros comme vilains. puis on passe à l’intrigue au long court avec l’introduction de Lord Drakkon, des premiers rangers de Zordon et d’autres surprises.

Ces épisodes couvrent la série des numéros 0 à 24. On peut y ajouter les 2 annuals de 2016 et 2017 qui comptent des petites histoires supplémentaires.

Lire en VF :

Les 4 tomes de chez Glénat (ou pas) qui vont du 0 au 16

Bientôt chez Vestron, avec une première intégrale qui reprendra les numéros 0 à 8 en novembre

Lire en VO :

Les Trade paperback (tpb) 1 à 6 qui couvrent les mêmes épisodes et le volume Lost Chronicles tome 1 qui regroupe les annuals

Les Deluxe Edition en format cartonné qui sont plus onéreuses (prix conseillé de 75€). Le premier regroupe les épisodes 0 à 12 et le deuxième contient les numéros 13 à 24 et les deux annuals.

Go Go Power Rangers !

Suite au succès de la série Mighty Morphin Power Rangers, Boom lance la série Go go Power Rangers ! (GGPR) par Ryan Parrott et Dan Mora. Située dans le passé, elle peut se lire indépendamment de la série mère sauf pour les épisodes liés aux crossovers. Ainsi, les numéros 1 à 8 et 13 à 20 peuvent se lire sans soucis. On peut ajouter à cette liste les one-shot Forever Ranger et Back to School.

Lire en VF :

Pour l’instant, la série reste inédite, mais peut être que la série sera publiée par Vestron sous format d’intégrale.

Lire en VO :

Les tomes 1 et 2 pour les numéros 1 à 8 et les tomes et les tomes 4 et 5 pour les numéros 13 à 20. Le tome 6 reprend les 2 one-shots

Les deux tomes de l’édition Deluxe (toujours à 75€) dont le tome 1 reprend les numéros 1 à 16 et Back to School et le tome 2 comprend les numéros 17 à 32 et Forever Rangers.

Shattered Grid

Shattered Grid est le premier event de la franchise comics Power Rangers. Il est compris dans les pages des séries Mighty Morphin Power Rangers (#25 à 30) et de Go Go Power Rangers! (#9 à 12) ainsi que 2 one-shots : MMPR Annual 2018 et Shattered Grid: Finale.

Cet évent met en scène la montée en puissance de Lord Drakkon qui en vient à menacer toute la grille de transformation. Du coup, on assiste à un crossover avec toutes les équipes de Rangers. On a une mise en avant particulière la Ranger Time Force rose et la Ranger Super Samuraï rouge qui aident fortement l’équipe, ainsi que le docteur K venant de Power Rangers RPM.

Lire en VF :

Inédit, les épisodes seront certainement dans la 4ème intégrale proposée par Vestron

Lire en VO :

Les tpb 7 et 8 qui contiennent les épisodes de MMPR et le Shattered Grid Finale

Le tpb 3 de GGPR pour les numéros 9 à 12 de la série.

Le tpb MMPR Lost Chronicles tome 2 qui contient l’annual 2018, ainsi qu’un numéro fêtant les 25 ans de la franchise

Le tpb MMPR: Shattered Grid qui reprend l’équivalent des tomes 7 et 8.

Le tome 3 de l’édtion Deluxe de MMPR qui reprend les épisodes dans l’ordre de lecture

Beyond the Grid

Suite aux événements de Shattered Grid, une équipe de Rangers venus de différentes époques est réunie pour faire face à une menace. Cet arc est l’occasion d’introduire les Solar Rangers et Marguerite Bennett prend la relève de Kyle Higgins et Simone Di Meo signe la partie graphique de la plupart des numéros. Cet arc n’est pas vraiment un point d’entrée mais par contre une bonne lecture pour les fans des Power Rangers toutes saisons confondues.

Lire en VF :

Inédit

Lire en VO :

Les tpb MMPR tomes 9 et 10 pour les numéros 31 à 39 de la série.

L’édition deluxe tome 4 qui reprend les 9 numéros de l’arc ainsi que le numéro anniversaire des 25 ans. Ce tome plus fin que les autres est proposé à 60€

Necessary Evil

Necessary Evil est le second event réunissant les séries MMPR et GGPR. Celui-ci dure 11 numéros et Ryan Parrott, aux commandes des deux séries, s’autorise un saut dans le temps pour arriver au milieu de la deuxième saison de la série télé, où Jason, Trini et Zack cèdent leur place à Rocky, Aisha et Adam. Mais là où intervient un twist, c’est que les trois anciens rangers vont en fait former une nouvelle équipe appelée les Omega Rangers. Les deux équipes vont devoir gérer plusieurs ennemis ainsi que les conséquences de Shattered Grid où certaines personnes se sont retrouvées avec des pouvoirs. Cet event est compris dans les numéros 41 à 50 de MMPR et 21 à 32 de GGPR, ce qui termine aussi la série. Cet event peut être un point d’entrée pour les lecteurs familiers avec l’univers des Rangers.

Lire en VO :

Les tomes 11 à 13 de MMPR et 7 à 9 de GGPR

Les tomes 5 et 6 de l’édition deluxe qui reprend les numéros de MMPR et GGPR dans l’ordre de lecture ainsi que le one-shot Ranger Slayer (on en reparle plus bas)

Fin de série

Suite au numéro 50, un personnage fait son retour à Angel Grove et les deux équipes de rangers vont devoir le gérer, tout en faisant face à Rita Repulsa et ses sbires qui obtiennent un accès à la grille de transformation et peuvent donc eux aussi se transmuter. Cet arc comprend les numéros 51 à 55, les derniers de la série, mais qui servent d’introduction à la période suivante, ce qui en fait un point d’entrée, un peu moins accessible que le début de la série, mais permet de prendre le train en marche.

Lire en VF :

Power Rangers Unlimited Tome 0 chez Vestron

Lire en VO :

Le TP 14 de Mighty Morphin Power Rangers

Les numéros sont aussi réimprimés dans le tome 6 de l’édition Deluxe

L’ère Unlimited :

Les débuts

L’ère Unlimited permet de lancer deux nouvelles séries. On retrouve d’un côté le titre Mighty Morphin, centré sur l’équipe la plus célèbre dirigée par Tommy et de l’autre Power Rangers qui se centre sur les Omega Rangers. Mighty Morphin se passe sur Terre et suit les Rangers dans leur lutte contre Lord Zedd. Le titre a la particularité de s’ouvrir avec 2-3 pages se situant dans le passé et nous présentant les origines de Zordon. En face, Power Rangers se situe dans l’espace où les Omega Rangers ont pour mission d’enquêter sur la menace des Empyreals, des êtres équivalents à Galactus, s’amusant à détruire des planètes.

Pour l’ordre de lecture, à part le premier numéro de chaque série, Mighty Morphin puis Power Rangers car ils lancent l’intrigue de deux séries, les deux séries peuvent se lire indépendamment jusqu’au numéro 12.

Lire en VF :

Les tomes 1 à 3 de chacune des séries Power Rangers et Mighty Morphin, édités par Vestron.

Lire en VO :

Les TPB 1 à 3 de chacune des séries

Le premier tome en version deluxe Mighty Morphin / Power Rangers sera disponible bientôt. Il reprendra les 8 premiers numéros de chaque série

The Eltarian War

Une fois les origines de Zordon découvertes et l’arrivée d’autre Eltariens dans Mighty Morphin et les découvertes faites par les Omega Rangers dans Power Rangers, les deux séries se rejoignent pour un crossover dantesque de 8 numéros (#13 à 16 de chaque série). On a énormément de révélations supplémentaires, Ryan Parrott se fait plaisir avec la mythologie des Rangers.

Lire en VF:

Dans les tomes 4 de Mighty Morphin et Power Rangers chez Vestron, sachant que les épisodes sont publiés dans l’ordre de lectures

Lire en VO :

Dans les tomes 4 de Mighty Morphin et Power Rangers MAIS les numéros de chaque série sont dans son tome et il faut du coup lire les deux en alternance

La fin de Unlimited

Après le crossover, les séries repartent chacune de leur côté. Les Mighty Morphin oeuvrent sur 2 fronts : protéger la Terre de nouveau envahisseurs, toujours en lien avec la mythologie Power Rangers, et de l’autre la recherche d’un nouveau centre de commandement.

Dans Power Rangers, les Omega vont se retrouver à traiter avec un autre ranger bien connu des fans et qui continue d’amener la mythologie d’une autre série Power Rangers dans la série. Chacune des séries continuera son chemin jusqu’au numéro 22.

Les deux séries se rejoignent une dernière fois dans le Mighty Morphin Power Rangers #100 pour lutter contre le Death Ranger. (Pour le calcul : 55 numéros de MMPR + 22 de MM + 22 de PR = 99, donc le suivant est le 100).

Lire en VF :

Les tomes 5 et 6 de chaque série. Les tomes 5 contiennent les numéros 17 à 20. Le tome 6 de Mighty Morphin collecte les numéros 21 et 22, ainsi qu’un one-shot dont on parle juste après et le tome 6 de Power Rangers collecte les numéros 21 et 22, ainsi que le numéro 100.

Lire en VO :

Les TPB 5 et 6 de chaque série. Ici, chacun des tomes contient un one-shot différent.

Le numéro 100 se trouve dans le premier tome de Mighty Morphin Power Rangers Recharged

Les one-shots Unlimited

En parallèle des séries principales, des one-shots ont été publiés pour approfondir certains points.

Power Rangers Unlimited (PRU): Heir to Darkness nous présente les origines d’Astronema, bien connue pour être devenue l’antagoniste principale de la série Power Rangers dans l’espace. Ce one-shot se déroule avec Power Rangers numéro 5.

PRU: Edge of Darkness nous présente une aventure du Ranger Fantôme, aperçu dans la saison Turbo. Ce tome se situe entre les numéros 8 et 9, surtout à cause de sa fin se situant dans le présent.

PRU: Countdown to Ruin nous présente les premiers pas de Rangers d’Andros (rouge) et Zhane (argent), eux aussi issus de PR dans l’Espace. Ce one-shot est situé dans le passé mais doit se lire avant le numéro 17 de préférence.

PRU: The Death Ranger nous présente une précédente itération des Omega Rangers et d’où vient le Death Ranger. Ce numéro est à lire avant Power Rangers #21.

Lire en VF :

Le tome Power Rangers Unlimited: Edge of Darkness édité par Vestron contient les one-shots Edge of Darkness, Heir to Darkness et the Death Ranger

Le one-shot Countdown to Ruin est disponible dans Mighty Morphin tome 6

Lire en VO :

Le TPB Edge of Darkness contient Heir to Darkness et Edge of Darkness

Le TPB Mighty Morphin 6 contient Countdown to Ruin

Le TPB Power Rangers 6 contient The Death Ranger

L’édition deluxe Mighty Morphin/Power Rangers 1 contient les mêmes one-shots que Edge of Darkness.

L’ère Recharged

La série principale

A partir du numéro 101, Melissa Flores reprend les rênes du titre et propose une montée en puissance jusqu’au numéro 110 avec le retour de Rita Repulsa avec de nouveau pouvoirs et un nouveau nom, tandis que Lord Zedd trouve lui aussi un moyen de se renforcer, ce qui fait deux menaces pour des rangers plutôt abattus suite au numéro 100 et une redistribution des cartes pour certains d’entre eux. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, les Omega Rangers restent aussi dans la série, et il n’y aura pas trop de deux équipes pour ce qui les attend.

En effet, à partir du numéro 111, paru en août 2023, et jusqu’au numéro 122, la série sera dans un event nommé Darkest Hour qui fait intervenir un vilain supplémentaire, mais aussi d’autres équipes de Rangers.

Le début de cette ère est l’occasion de commencer pour être à jour sur les derniers événements.

Lire en VF :

Le premier tome de l’ère Recharged devrait arriver chez Vestron en début d’année suite à la publication des derniers tomes de Unlimited

Lire en VO :

Les trois premiers tomes de MMPR Recharged collectent les numéros 100 à 110

Les one-shots

Comme précédemment, la série est accompagnée de one-shots. Pour l’instant, on en compte seulement 2: PRU:The Coinless et PRU:Hyperforce. Chacun présente une équipe de rangers plus ou moins officielle. The Coinless est l’équipe formée par Drakkon retourné sur son monde avec des rescapés de son univers ou des personnages qui veulent se réformer. Hyperforce est une équipe de rangers créée dans un podcast sur Youtube pour du jeu de rôle et qui était apparue durant Shattered Grid en comics. Il faut lire ces 2 one-shots avant le numéro 111.

Lire en VO :

Les deux one-shots sont réunis dans le TPB PRU: Call to Darkness

A lire aussi:

Les mini-séries

La mini-série la plus importante est Power Rangers Universe qui narre les origines des premières personnes à avoir utiliser la grille de Transformation pour contrer Dark Spectre. On y suit aussi les origines du Phantom Ranger. Cette mini-série est disponible en un tome en VF chez Vestron et en hardcover en VO.

On peut ensuite mentionner la mini-série Drakkon New Dawn, précédée du one-shot Ranger Slayer qui est centré sur la Ranger Slayer et son retour sur sa Terre d’origine. Cette mini-série est disponible en VO et en VF avec le one-shot inclus dans un tome nommé Ranger Slayer: Drakkon New Dawn.

Enfin, la mini-série la moins intéressante à lire est Power Rangers Pink, écrite par Amy Joe Johnston, la ranger rose de la série MMPR et qui raconte la suite des aventures de Kimberly, mais cette série se situe plus dans la continuité de la série télé. Cette série est disponible en VO et a été publiée en VF par Glénat Comics du temps où ils possédaient la licence.

Les graphic novels

Plusieurs graphic novels ont été publiés,

Soul of the Dragon présente le futur de Tommy Oliver après la fin de ses aventures de Rangers. Il est avec Kat et ils ont un enfant, mais celui-ci disparaît et Tommy doit reprendre du service et même potentiellement s'allier à d'anciens adversaires.

Sins of the Future revient sur la relation entre Jen et Wes , les rangers rose et rouge de la série Time Force .

The Psycho Path se centre sur le retour des Psycho Rangers, créés par Astronema durant la série Power Rangers dans l’espace. C’est à Andros, le ranger rouge dans l’espace, et Karone, la ranger rose de l’autre galaxie (et anciennement Astronema). Ce tome utilise aussi le Psycho Ranger vert créé dans MMPR #20.

Lire en VF :

Les deux premiers graphic novels sont disponibles chez Vestron. The Psycho Path a été annoncé par l’éditeur pour sortir en même temps que l’intégrale où le Psycho Ranger vert sera présenté.

Lire en VO :

Les graphic novels sont disponibles individuellement mais seront disponibles dans une version Deluxe nommée The Lost Chronicles avec l’aftermath du film de 2017 et le recueil Power Rangers Artist Tribute qui contient exclusivement des illustrations originales et des variants covers.

Et voilà, ce tour d'horizons des plublications liées aux Power Rangers touche à sa fin. On espère que vous pourrez trouver votre bonheur et donner sa chance à la franchise.