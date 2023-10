[Super Lego] Review LEGO Super Heroes DC 76085 Battle of Atlantis

Bonjour et bienvenue dans ce Lego-Corner (Je ne plagie pas, je m'inspire, nuance u_u). Blague à part, aujourd'hui MDCU lance une nouvelle chronique au rythme de parution irrégulier qui marie deux de mes hobbies : les Super-héros et les Lego. Dans cette rubrique, nous allons revenir sur différents sets de Lego en lien avec les Super-héros, en les analysant et en fournissant des anecdotes pour briller en soirée. Le tout avec un peu d'humour quand l'inspiration viendra.

Pour démarrer cette nouvelle chronique, nous allons nous intéresser au meilleur set Lego des trois sortis à l’occasion du film Justice League de 2017. Pourquoi c’est le meilleur, me demanderez-vous ? Eh bien tout simplement parce que c’est le moins cher. Eh oui ça coûte cher, ces merdes en plastique !

Le set LEGO Super Heroes 76085 Battle of Atlantis (La bataille d'Atlantis en VF) coûtait la modique somme de 26.99 € (!). Il est composé de 4 personnages : Aquaman, un Parademon jaune et 2 Gardiens d’Atlantis. Il contient des pièces permettant de construire un décor censé symboliser la salle gardant la Mother Box dans le film mais bon, dans les faits :

Atlantis version Lego VS version film.¯_ツ_/¯

S'il vous fallait une seule bonne raison d’acheter ce set, ce serait pour ses figurines qui sont magnifiques, de vraies œuvres d’art ! On commence par le héros de ce set, à savoir Aquaman qui est très fidèle à sa version cinématographique.

La reproduction du visage de Jason Momoa en Lego est réussie, on retrouve ses petits grains de beauté sur le visage. Il bénéficie aussi pour l’occasion d’un nouveau type de coiffure Lego pour reproduire sa longue tignasse brune, ainsi que de petits traits symbolisants ses mèches blondes, même si c’est plus blanc que blond. Pour le reste du corps, la sérigraphie de l’armure est de très bonne qualité, l’armure et les jambes sont détaillées. Les deux seuls problèmes que je reprocherais à cette minifig, c’est que la couleur des jambes contraste avec le torse et que le symbole d’Aquaman soit coupé en 2. Le personnage possède aussi un trident noir avec un petit support pour affirmer son statut de mâle dominant avec son symbole phallique.

On dirait des sosies.

Les 2 gardes atlantes sont identiques, seuls leurs visages diffèrent. Les casques sont très beaux, de superbes pièces en raccords avec leurs armures qui sont bien détaillées aussi. Ils possèdent deux « fusils à plasma » qui sont l’assemblage de plusieurs petites pièces Lego. Pour finir avec le méchant, c’est lui aussi une vraie pièce d’art. Rien que son torse est, une fois encore, extrêmement détaillé. Il comporte aussi deux paires d’ailes différentes, une comme dans le concept art ci-dessous et une autre plus petite, ainsi qu’un pistolet Lego nouvelle génération qui envoie des projectiles. Pour la couleur Jaune, l’explication serait que dans un concept art du film, il y avait un Parademon Jaune. Lego aurait donc pensé que cela avait une importance et a donc fait des Parademon verts et d'autres jaunes

Le concept art en question.

Quant aux décors, on ne va pas s’éterniser dessus, il y a une arche, 2 colonnes et un piédestal avec la Mother Box que possède l’Atlantis. Chose curieuse à propos de cette boite, elle possède un petit ange gris sur sa face.

Curieux détail..

Pour ce qui est de la jouabilité du set, il possède des éléments de décors destructibles, un tremplin translucide pour faire sauter la figurine. Après en avoir fait l’expérience, cela n’atterrit pas exactement où on veut et cela saute un peu trop haut des fois (Rip le chat qui s’est pris la minifig en plein tête). Enfin, il comprend deux projectiles à mettre sur les mains de la minifig que l’on peut projeter sur l’ennemi que Lego qualifie de « 2 explosions puissantes », le chat peut confirmer ce détail. Sinon, si on devait faire un pronostic le combat est clairement inégale pour ce pauvre Parademon qui va finir en sushi.

Conclusion :

C’est un set qui devrait plaire à tout le monde. Il n'est pas trop cher (Enfin c'est vite dit), il comporte de belles pièces ainsi que des minifigs très fidèles au film. On pourra noter que le décor est assez petit, mais si Lego avait ajouté plus de pièces cela aurait augmenté le prix. Un bon investissement pour les fans de Lego et de DC.

Le Saviez-Vous ?

Lorsque Lego doit produire des sets tirés de licence de films, généralement, les studios ne leur donnent que très peu d’informations. En effet, il n’ont généralement accès qu’à des concepts arts ou quelques informations sur les temps forts du film, les lieux, les personnages et les véhicules associés, le studio préférant souvent ne pas révéler des détails trop importants concernant le film. Ce qui fait qu’il n'est pas impossible que lorsque le film sort, des différences existent entre le film et les sets.

Par exemple le Set du film Iron Man 3 : Iron Man™ vs. The Mandarin ™: Ultimate Showdown est très différent du film pour ceux qu’ils l’ont vu.