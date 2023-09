Quelques précisions sur le nouveau DCU de James Gunn

James Gunn, le co-directeur de DC Studios, a récemment dissipé toute confusion concernant le DCU : rien n'est canonique avant CREATURE COMMANDOS et SUPERMAN : LEGACY.

Il faut dire que depuis de nombreuses années Marvel Studios (voire Walt Disney Studios aujourd'hui) concurrence directement (et de loin) DC entertainment & Warner Bros. L'univers établi dans les films DC n'a pas véritablement convaincu le public. Le niveau de la réalisation est souvent inégal et le schéma d'ensemble assez flou, incohérent. Ainsi, la décision de revoir entièrement l'univers semble raisonnée, même si cela déçoit certains fervents défenseurs de la vision de Zack Snyder.



Dernièrement Warner Bros. Discovery a annoncé son calendrier des futurs films et séries qui assurent le lancement du nouvel univers de DC. Cette publication a beaucoup fait parler et attiré l'attention des fans. Face à cette déclaration, les derniers projets / films du studio ont indubitablement perdu de leur intérêt. Le score au box-office est sans appel pour les récentes sorties du studio Warner Bros : les films Shazam ! La Rage des Dieux et The Flash sont un échec cuisant ! Les recettes sont catastrophiques. Ce genre de déficit n'est clairement pas de bon augure et n'a pas bonne presse. Les inconditionnels des comics restent sceptiques, dans l’expectative s'ils ne sont pas déjà lassés.

Malgré les anciennes déclarations de James Gunn et la liste impressionnante dressée, personne n'est actuellement sûr de ce que sera ou non ce projet d'ampleur.

James Gunn a donc récemment pris la parole sur Threads pour tenter de dissiper cette confusion qui persiste. Le co-PDG de DC Studios confirme que rien de ce que nous voyons du DCU ne doit être considéré comme acquis. Il faudra attendre que la série Creature Commandos soit diffusée. Cela permettra d'annoncer le nouveau statu quo avant que Superman : Legacy ne s'y intéresse de plus près.

Voici les déclarations de James Gunn sur le réseau social X :

Si ces plans de redémarrage ne semblaient pas déjà alambiqués, les réponses suivantes du cinéaste soulignent à quel point il s'agit d'une approche étrange voire maladroite pour un nouveau départ. Il faudra donc faire encore preuve de patience et de compréhension pour pouvoir appréhender clairement le DCU annoncé...