L'année 2008 dans le monde des comics

Les comics ont souvent été considérés comme un objet de consommation, une production de qualité moyenne, vendue à bas coût, qu’on achète pour s’occuper le temps de la lecture, à une époque où les smartphones n’existaient pas. Les amateurs de ces univers faisaient par conséquent partie d’une sous-culture. Ce constat est encore plus vrai en France. Pourtant, au fil du temps, les mentalités ont changé, et aujourd’hui, les comics se sont émancipés. Il y a 15 ans, MDCU voyait le jour dans cet esprit d’émancipation. L’année 2008 reste une année importante pour les comics pour plusieurs raisons, et nous allons essayer de se replonger dans l’époque, sans chercher à être exhaustif.

Au niveau comics, et plus particulièrement en France, le paysage éditorial en 2008 n’est pas très diversifié. Panini possède les licences Marvel et DC, donc autant vous dire qu’ils publient la grosse majorité des sorties de l’année. Nous allons donc nous y attarder un peu. L’univers Marvel a subi un grand chamboulement, puisque l’année précédente avait lieu Civil War. Du coup, le début d’année se focalise sur les retombées de l’évènement, notamment la période L’initiative, que l’on retrouve dans des séries comme Marvel Icons ou Marvel Heroes. L’idée est pour le gouvernement de recruter des équipes de super-héros pour chaque état américain. De plus, la mort de Captain America fait que l’on retrouve le Punisher dans le costume étoilé !

L’époque était propice aux gros crossovers, et l’année 2008 ne fait pas exception. Malgré une offre kiosque riche, l’évènement Marvel de l’année est venu de la librairie chez nous. En effet, le tome 4 de la série Hulk en Monster Edition conclut la saga Planète Hulk en février, et, dès le mois suivant, les conséquences arrive dans le fascicule World War Hulk . Hulk, exilé loin de la Terre, revient se venger. Ce choix de proposer une partie en librairie et une autre en kiosque en a fait râler quelques-uns à l’époque. Pendant 6 mois, WWH est au centre de l’univers Marvel, et l’évènement déborde sur de nombreuses autres séries.

Il n’est cependant pas le seul. Dans la revue Spider-Man , 2008 est une grosse année, mais pas forcément dans le bon sens. A la suite de Civil War, la vie de Peter Parker a bien changé puisqu’il a révélé son identité secrète. L’année 2008 commence donc avec l’arc Back in Black qui sera suivi par… One More Day. Cette dernière histoire marque la fin du run de J. M. Straczynski, et est l’une des plus controversée de toute l’histoire de Spidey . Par un petit deus ex machina, on supprime des années de séries Spider-Man , avec un Peter Parker célibataire, en échange d’une perte de mémoire collective bien arrangeante.

Il se passe aussi des choses chez les X-Men. Si vous vous souvenez, House of M avait réduit le nombre de mutants à environ 200 individus. En 2008, les séries X s’intéressent toujours aux conséquences de cet évènement, et se permettent d’offrir un peu d’espoir. En effet, en fin d’année se déroule la saga Le Complexe du Messie, à cheval sur les séries X-Men et Astonishing X-men. Il s’agit en quelque sorte d’une suite à House of M, avec enfin l’apparition d’un nouveau mutant.

En 2008, l’univers Ultimate existe encore, et au moins quatre séries régulières étaient publiées par Panini. Ultimates ne contient plus les Ultimates, mais des mini-séries comme Ultimate Power ou Ultimate Vision. Ultimate Spider-Man marque un tournant, avec le départ de Mark Bagley au dessin après 58 numéros fidèle au poste. Nous avons aussi Ultimate X-Men et Ultimate Fantastic Four, mais l’univers commençait à fatiguer. L’année suivante sera d’ailleurs celle d’Ultimatum.

Marvel a aussi un évènement du côté cosmique, avec l’arrivée d’Annihilation Conquest dans les pages du kiosque Marvel Universe. Bref, du côté Marvel, l’année 2008 est riche, et Panini commence même à proposer des collections à petit prix. Après Spiderman les incontournables, l’éditeur propose durant cette année la collection Marvel les incontournables, dont la sélection peut être sujette à discussion.

Du côté librairie Marvel, plusieurs rééditions sortent, mais parmi les inédits, je retiendrai l’arrivée sur la série Daredevil de l’équipe composée d’Ed Brubaker et Michael Lark dans le tome 14. En outre, les sorties d’Omnibus étant plus rares à l’époque, Panini n’en sort qu’un pour Marvel en 2008, il s’agit du second tome de La Saga du Clone.

Du côté de DC, en 2008, Panini a déjà perdu sa confiance des débuts. Les kiosque Batman et Superman ont été fusionnés en un magazine bimestriel : Superman/Batman. Pourtant, la qualité est présente (le run de Morrison a débuté l’année précédente sur Batman par exemple). Finalement la série DC qui tient le fort est DC Universe, avec du JLA, du Teen Titans, du Green Lantern et l’arrivée en 2008 de la nouvelle série JSA de Geoff Johns. Autre kiosque intéressant, Infinite Crisis : 52 se conclut en 2008. Elle permet de raconter l’année qui a été sautée à la fin d’Infinite Crisis.

En librairie, DC est peut-être un peu plus à la fête, avec par exemple l’arrivée de la JLA de Grant Morrison. Panini a tout un catalogue d’anciens numéros DC inédits qu’il peut éditer. En 2008, il sort aussi par exemple l’Omnibus sur La Mort de Superman , qui a été quelque temps le seul moyen de lire cette saga en VF. L’éditeur se fait aussi beaucoup plaisir avec du Vertigo ou du Wildstorm, et de nombreuses séries en cours comme Ex-Machina, 100 Bullets, Hellblazer, Preacher, Transmetropolitan, Fables…

Enfin, malgré un catalogue indé un peu plus réduit qu’avant, Panini tente quelques aventures en 2008, avec notamment la publication des comics Matrix. L'éditeur lance aussi la même année une série Red Sonja et une série Le Spirit. Enfin, il publie le comics Wanted pour une raison toute simple : le film sort en salle la même année, comme nous allons le voir.

Panini n’est cependant pas le seul éditeur de comics en 2008. Et ce n’est peut-être même pas lui qui fait les meilleurs chiffres de ventes, puisqu’en face se trouve Delcourt, et la monstrueuse série Walking Dead. Bien qu’en 2008, la série n’en est qu’à ses débuts, avec les tomes 4 à 6. De plus, l’éditeur a déjà à l’époque ses titres emblématiques comme Spawn, Bone, Criminal, The Goon…

En 2008, Delcourt a encore une gamme de kiosque. Aspen Comics en fait partie, bien que le dernier numéro, le 18, arrive en 2008. Les plus résistantes sont finalement Les Chroniques de Spawn, avec l’arrivée en 2008 de Spawn Godslayer dans ses pages, et le magazine Star Wars : La Saga en BD.

En outre, nous pouvons noter la tentative de Delcourt de proposer du Witchblade en lançant une série en librairie qui aura le destin qu’on lui connait. L’univers Hellboy commence aussi à s’ouvrir fortement avec ses tomes 8 et 9, et le tome 6 du BPRD. Et bien sûr, l’éditeur posséde à l’époque la licence Star Wars pour l’univers étendu, et en propose de nombreuses séries.

Chez les autres éditeurs, nous pouvons remarquer Akiléos qui commence à publier la série Fear Agent en France.

Nous avons fait rapidement le tour des publications de comics en France en 2008, mais il se passe aussi beaucoup de choses aux Etats-Unis. Le décalage avec la France est d’environ un à deux ans, et tout ce qui se passe en 2008 chez l’Oncle Sam arrivera alors bientôt en France. Nous allons survoler rapidement les faits marquants.

Commençons par DC pour changer. En 2008, Countdown to Final Crisis se termine, et donc la suite arrive avec le début de Final Crisis. Autre fait majeur, Barry Allen est de retour dans le costume de Flash, plus de 20 ans après sa mort durant Crisis on Infinite Earths. Les Teen Titans sont mis en avant avec la publication de Teen Titans: Year One, de la blague Tiny Titans ou de Teen Titans: The Lost Annual qui a été annoncé en 2003. Et du côté Vertigo, Hellblazer fête ses 20 ans avec son numéro 240.

Chez Marvel, l’évènement US de l’année 2008 est Secret Invasion, récemment adapté en série TV. Du côté X-Men, les retombées du Complexe du Messie se font ressentir avec X-Men: Divided We Stand, puis X-Men: Manifest Destiny. Et la blague de l’année se nomme Marvel Apes.

Du côté indé, 2008 voit le retour de Mike Mignola au scénario et dessin sur Hellboy, après 3 ans de pause, mais aussi la sortie de séries maintenant bien connues que sont Kick-Ass et Locke & Key.

2008 est une année triste pour le monde du comics, avec la disparition de plusieurs auteurs. Je n’en citerai que deux. Michaël Turner, créateur de Witchblade et Fathom, excellent dessinateur, nous quitte à seulement 37 ans. L’autre artiste à nous avoir quitté en 2008 est jeune aussi, il s’agit de Dave Stevens, le créateur de the Rocketeer, parti à l’âge de 52 ans.

Finalement, l’année 2008 est assez importante au niveau des comics que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Cependant, la véritable révolution se joue sur un autre média : le cinéma. En 2008 sort dans les salles le premier film Iron Man avec Marvel Studios à la barre. Même si les chiffres ne sont pas incroyables, c’est un succès, surtout pour un personnage Marvel qui est plutôt secondaire à l’époque. Il s’agissait surtout du premier film du MCU, de l’univers cinématique qui amènera les films Marvel à Avengers. Il sera suivi, toujours en 2008, par le plus controversé L'Incroyable Hulk , avec Edward Norton dans le rôle-titre. Malgré deux revers d’une même médaille, le MCU est lancé, et va connaitre le succès qu’on lui connait désormais.

En revanche, le véritable succès de cette année 2008 est du côté de DC Comics. The Dark Knight explose des records, et propose une vision radicale de Batman et du Joker pour notre plus grand plaisir. Pas la peine de s'y attarder, vous connaissez probablement très bien ce film de Christopher Nolan. Autre film de 2008, Hellboy 2 : Les Légions d'or maudites est peut-être le meilleur film de la franchise dont une nébuleuse suite fera rêver les amateurs pendant plusieurs années, avant le reboot fatidique.

Cependant, ce qui montre que les films de super-héros commencent à avoir sérieusement la côte à l’époque se trouve en dehors de ces licences. C’est d’abord Super Héros Movie, une parodie du premier Spider-Man de Sam Raimi qui sort en 2008, et qui divise : culte pour certain, immondice pour d’autres. L’adaptation de Wanted au cinéma montre aussi que les producteurs vont chercher plus loin des licences à adapter, avec un titre indé.

A la TV, en revanche, c’est le calme plat en 2008. La seule série TV existe depuis des années : Smallville. Aux Etats-Unis, elle termine cette année sa septième saison, et commence sa huitième. En France, le rythme est bon, puisque la saison 7 est diffusée en fin d’année 2008 dans La Trilogie du Samedi sur M6. Par contre, la saison 8 n’arrivera qu’en 2010 sur TF6 et W9.

Toutes les autres diffusions TV adaptées de comics de 2008 sont de l’animation. La série The Spectacular Spider-Man est lancée, The Batman devient Batman : The Brave and the Bold, et Legion of Super Heroes est annulée. Quant au Tortues Ninja, il y a une série Teenage Mutant Ninja Turtles qui a vécu de 2003 à 2009.

Je pense avoir fait le tour de tous les évènements comics de l’année 2008. Il est difficile d’être exhaustif, et peut-être qu’il y a quelques oublis, mais ces éléments permettent déjà de se projeter dans le passé, et de se rendre compte de ces 15 années qui se sont écoulées. Il est quand même assez dingue de se dire que le MCU a eu le temps de se développer, jusqu’à l’apothéose Endgame, et ronfle désormais. Ou de voir que DCEU n'existait pas, et a eu le temps d'exploser en plein vol. Ou de se dire qu’en France, Panini avait les licences des plus gros éditeurs américains. Aujourd’hui, Urban Comics a dynamité le marché, obligeant Panini à se remettre en question, pendant que Delcourt affirmait sa politique qui semble bien lui aller. Bref l’année 2008 était une année intéressante de comics, mais comme il y en a beaucoup d’autres !