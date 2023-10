15 ans de news sur MDCU

Aujourd'hui, et toujours dans le cadre des quinze ans de MDCU, nous vous proposons quelque chose d'un petit peu différent. Cette fois, pas d'article ou de dossier à proprement parler mais une petite retrospective. Comme vous pouvez vous en douter, en quinze ans, nous avons traité un nombre incalculable de news et ce, quotidiennement ou presque. Lesquelles ont, selon vous, attiré le plus de lecteurs ? Est-ce que cela concernait les comics ? Batman ? Le MCU ? La réponse tout de suite avec un top 3 par année !

Année 1 : 2008-2009

1 - Jessica Biel en Wonder Woman ?!

2 - Les X-Men surfent sur la vague Spin-Off

3 - Natalie Portman dans le film "Thor " !

Pour notre première année, vous avez surtout été intéressés par les news sur les films tirés de comics qui étaient encore rares à cette époque. On retiendra surtout la performance de la rumeur de Jessica Biel en Wonder Woman à une époque où le film n'était même pas envisagé. En deuxième place, c'était une annonce de nombreux films sur les mutants produits par la Fox mais à part X-Men: First Class et X-Men Orgins: Wolverine, les autres spin-off ne se sont pas concrétisés. Enfin, en dernière place, c'est simplement l'annonce de Nathalie Portman en Jane Foster pour le premier volet de Thor.

Année 2 : 2009-2010

1 - Batman #701 : Preview

2 - Chris Evans dans le costume de Captain America !

3 - Que fera Panini en 2011 ?

Pour cette année, on varie les plaisirs. On retrouve le MCU à la deuxième place avec des artwork du costume de Chris Evans en Captain America. En troisième place, on retrouve les maintenant traditionnelles annonces de Panini, mais celles-ci étaient les premières de la série. Enfin, en première place, on retrouve la preview du Batman #701 alors que l'on vient de passer le 900 en VO en juin. Dans ce numéro, on découvrait ce qu'il se passait entre Batman R.I.P. qui venait de finir et Final Crisis où Batman était supposé mort.

Année 3 : 2010-2011

1 - Un trailer pour Spider-Man : Edge of Time !

2 - L'intégrale de Smallville en dvd annoncée !

3 - De nouvelles images pour First Class

La troisième année s'éloigne du comics mais varie les supports. On retrouve ainsi dans le top 3, un des trailers du jeu Spider-man: Edge of Time, la suite de Shattered Dimensions, l'annonce d'un coffret comprenant les 10 saisons de Smallville peu avant la fin de la série télé. Enfin, on avait pu découvrir une vidéo avec pas mal d'images inédites pour le film X-Men: First Class.

Année 4 : 2011-2012

1 - L'exposition Iron-Man au SDCC

2 - Visionnez l'un des courts métrages Marvel

3 - [NYCC] Le panel de Robert Kirkman

Ce sont apparemment les convetions qui vous ont fait de l'oeil pour cette quatrième année. Ainsi, on trouve l'article sur l'exposition des armure d'Iron Man présentée à la Comic-Con de San Diego et le panel de Robert Kirkman à la Comic Con de New York où l'on apprenait notamment le lancement de Fatale de Brubaker et Phillips ou les retours de Youngblood et Supreme. Enfin, le trio de news est complété par la mise en ligne par Marvel du premier court-métrage du MDCU suivant l'Agent Coulson se rendant sur le lieu de la découverte de Mjolnir, le marteau de Thor.

Année 5 : 2012-2013

1 - [SDCC] Geoff Johns évoque un film sur Aquaman

2 - [IM3] Encore une scène coupée !

3 - Une nouvelle série "The Star Wars"

La cinquième année de MDCU a pour top 1 une nouvelle fois une news issue de la Comic Con de San Diego avec les déclarations de Geoff Johns voulant un film sur Aquaman. En deuxième place, on retrouve une scène coupée d'Iron Man 3 et en troisème place, on a l'annonce de la sortie de la mini-série The Star Wars chez Dark Horse et qui reprend le scénario original de George Lucas.

Année 6 : 2013-2014

1 - [NYCC] Un trailer pour Arkham Origins sur mobile

2 - Un clip pour le retour d'Agents Of S.H.I.E.L.D.

3 - Découvrez Inhumanity en vidéo

Cette année a été marquée par la sortie de la version mobile du jeu Arkham Origins disponible dans le même laps de temps que les versions console. Du côté de Marvel, c'est la promotion du retour de la série pour la deuxième partie de sa première saison et le début de la grosse mise en avant des Inhumains avec Inhumanity qui ont retenu votre attention. .

Année 7 : 2014-2015

1 - Une collection de comics DC par Eaglemoss

2 - Eva Green et Sean Bean en vilains dans Wonder Woman ?

3 - Un jeu d'échec Marvel débarque en kiosque !

Cette septième année a été orientée sur les collections disponibles en presse avec l'arrivée de la collection DC Comics chez Eaglemoss qui a permis de faire découvrir pas mal de récit au grand public et une collection d'échecs Marvel toujours proposé par Eaglemoss. Entre ces deux news, on retrouve des rumeurs sur le film Wonder Woman avec le possible casting d'Eva Green et Sean Bean en Circé et Arès.

Année 8 : 2015-2016

1 - [Hachette] Prolongement de Marvel Comics - La Collection de Référence

2 - La chronologie des séries Walking Dead dévoilée

3 - SDCC - Le premier trailer de Justice League !

2016 aussi a été marquée par une collection, ou du moins son prolongement puisque la collection Marvel Comics - La Collection de référence, qui devait faire 60 numéros a été prolongée d'abord pour 60 numéros supplémentaires avant de recevoir d'autres prolongations par la suite. Ensuite, une déclaration du producteur de Fear the Walking Dead qui a permis de faire le lien entre les deux séries télévisées pour savoir comment les agencer chronologiquement. Enfin, le podium de news de cette année est fermé par le trailer de Justice League, attendu par beaucoup et qui n'a pas fait que des heureux.

Année 9 : 2016-2017

1 - Young Justice revient pour une saison 3 !

2 - Andrew Garfield se confie sur The Amazing Spider-Man 3

3 - Mary Jane Watson à l'honneur des variantes de juin

La news marquante de l'année a été l'annonce d'une saison 3 pour Young Justice (suivie par une saison 4), une annonce qui aura fait plaisir, mais la saison s'est faite attendre jusqu'en 2019. La seconde place du top revient aux déclarations d'Andrew Garfield au sujet des films avortés The Amazing Spider-Man 3 et 4 au profit de Spider-Man Homecoming dans le MCU. Enfin, la troisième news est le thème de couvertures variantes thématiques consacrés à Mary-Jane en juin 2017.

Année 10 : 2017-2018

1 - Et le plus intelligent du MCU est...

2 - La série Lucifer est annulée

3 - Deux acteurs du MCU visés par les fans

Pour nos 10 ans, on trouve à la première place une vidéo des frères Russo dans laquelle ils déclarent que le personnage le plus intelligent du MCU est Shuri. Ensuite, c'est l'annonce de l'annulation de Lucifer par la Fox qui vous a marqué, mais la série a été sauvée et a obtenue 3 saisons supplémentaires. Enfin, la troisième news retenue revient sur une polémique lancée aux Etats-Unis parce que Chris Evans et Chris Hemsworth ne suivait pas James Gunn sur Twitter...

Année 11 : 2018-2019

1 - Tom Welling aurait voulu un Bruce Wayne dans Smallville

2 - Comment s'en est sortie la Batwoman de la CW ?

3 - Infinity War finit 4ème

Pour notre 11ème année, on trouve une déclaration de Tom Welling disant qu'il aurait souhaité voir un Bruce Wayne dans Smallville, surtout quand on sait le nombre de héros DC qui ont passé une tête dans la série. Ensuite, c'est notre avis sur les débuts de la série Batwoman qui se hisse à la deuxième place. Le trio est complété par les chiffres de Avengers: Inifnity War qui lui permettent de se classer 4ème du box office américain.

Année 12 : 2019-2020

1 - [Review] Collection armure Iron Man chez Altaya

2 - Gros changement à venir pour Superman

3 - Tom Welling remet sa cape pour le crossover du Arrowverse

Durant cette année, c'est à nouveau une collection qui vous a attiré, à savoir celle permettant de construire l'armure d'Iron Man, proposée par Altaya. Ensuite, ce sont les frasques de Brian Michael Bendis sur Superman que vous avez retenu, avec notamment la révélation de son identité. Enfin, c'est l'annonce du retour de Tom Welling en Superman pour le crossover "Crisis on Infinite Earths" de l'Arrow-verse qui clot ce top 3.

Année 13 : 2020-2021

1 - Un aperçu du costume de Black Adam sur le tournage

2 - Carrefour lance une collection Marvel Dark à petit prix

3 - Marvel annonce 8 nouvelles séries d'ici début 2022

Pour cette 13ème année, c'est le premier aperçu de Dwayne Johnson en Black Adam qui vous a marqué, suivi du lancement de la collection à petit prix Marvel Dark qui reprenait des récits plus sombres et enfin 8 séries annoncées par Marvel pour la fin 2021 et le début de 2022, avec essentiellement des events.

Année 14 : 2021-2022

1 - DC annonce la mort de la Justice League

2 - Buffy passe le relais dans une nouvelle série Vampire Slayer

3 - Un reboot de Daredevil dans le MCU serait prévu

L'année dernière, c'est donc la mort annoncée de la Justice League qui a le plus attiré, avec l'arrêt du titre et l'apprente disparition des héros juste à temps pour Dark Crisis. Ensuite, c'est le passage de flambeau du titre de Tueuse de Buffy qui a été annoncé dans les comics publiés par Boom Studios! Enfin, c'est la rumeur du reboot de Daredevil dans le MCU qui a intrigué, mais cette rumeur a depuis été démentie, puisque l'on sait maintenant que l'on retrouve toujours Charlie Cox dans le rôle du justicier.

Année 15 : 2022-2023

1 - Interview de Simone Di Meo (Batman & Robin)

2 - [Review] Les Gardiens de la Galaxies Vol.3

3 - Panini Comics sort une nouvelle collection à petit prix Carrefour

Et pour finir ce tour des news, cette dernière année, c'est l'interview de Simone Di Meo, actuellement sur Batman et Robin avec Joshua Williamson, réalisée pendant le Paris Fan Festival et la review des Gardiens de la Galaxie Vol.3 qui vous ont le plus donné envie de cliquer. A la troisième place, on retrouve le lancement de la collection Marvel Gold chez Carrefour, centré sur des équipes.