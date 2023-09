Wonder Woman #1 a droit à son re-print

Il faut croire que cela cartonne du côté de Wonder Woman, puisque DC annonce avoir commandé une réimpression du #1 de la nouvelle série de l’Amazone sous l’ère « Dawn of DC ». Fait notable, surtout pour un titre Wonder Woman , qui témoigne de la bonne réception commerciale du titre, avec pour l’occasion une variante signée Jim Lee, exclusive à ce second print.

Et pour cause, la série lancée le 19 septembre dernier, marque le retour de Tom King sur une série régulière de l’univers DC, après sa longue prestation dans Batman Rebirth. Accompagné de Daniel Sampere aux dessins, c’est une affiche 4 étoiles que propose le relaunch du titre.

Le pitch n’en est pas moins accrocheur,

Lorsqu’une mystérieuse Amazone est accusée de meurtre de masse, le peuple de Themyscira n’est alors plus vraiment considéré comme des alliés et se retrouvent même interdit de fouler le sol américain, y compris notre chère Wonder Woman . Le gouvernement établit à ce propos une force spéciale nommée l’A.X.E (Amazon Extradition Entity) ayant carte blanche pour contrer toute opposition à cette mesure.

Dans sa quête de vérité, Wonder Woman va alors être considérée comme hors la loi dans un monde qu’elle s’est jurée de défendre !

Nouvelle fournée prévue pour le 24 Octobre.