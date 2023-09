[Sorties Comics] Mercredi 27 Septembre

Delcourt



Pas de note

Après Neo (Matrix) et John Wick, Keanu Reeves incarne un nouveau personnage de légende dans BRZRKR. Pour sa première BD explicitement violente et brutale, il a fait appel à Matt Kindt, coscénariste (Folklords, Mind MGMT), et Ron Garney (Wolverine).



Mi-mortel et mi-dieu, maudit et contraint à la violence, l'homme connu uniquement sous le nom de B. recommence à errer dans le monde. Après avoir enduré une série d'expériences, B. se souviendra enfin de ses origines. Mais que signifie cette révélation pour son avenir ?

