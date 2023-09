[Sorties Comics] Jeudi 14 Septembre

Black River



Pas de note

Un nouveau souffle dans l'horreur, mêlant surnaturel et mystère par le scénariste primé Peter Milligan (X-Force, X-Statix, Constantine, Shade) et le dessinateur Inaki Miranda (We live, Harley Quinn) ! Dan Collins se réveille paralysé à l'hôpital et apprend qu'il a été attaqué et laissé pour mort. Il se trouve maintenant dans un état végétatif permanent, et est maintenu en vie grâce à des machines. Il ne peut ni bouger ni communiquer, mais d'une manière ou d'une autre, il doit découvrir qui voulait sa mort, avant de désactiver son assistance respiratoire. Par le pouvoir de la projection astrale, il met au jour les circonstances de son malheur, et identifie les acteurs métaphysiques impliqués dans cette énigme occulte. Qui est la belle mystique qui l'accompagne sur le plan astral ? Qui est August Fryne et pourquoi veut-il l'âme de Dan ? Et quel est le lien avec un démon qui semble n'être autre que Dorian Gray ?

