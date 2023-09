Fire power se termine en décembre

Fin de la série de Robert Kirkman et Chris Samnee

Robert Kirkman, le papa de Walking Dead et Invincible, va conclure l'une de ses dernières séries. En effet, le numéro 30 de Fire Power signera la fin de la série co-créée avec Chris Samnee. Sa sortie est programmée pour le 27 décembre. En France, le dernier tome à être sorti chez Delcourt est le tome 4. La série fera donc 6 tomes, le même nombre qu'Oblivion Song. Kirkman n'aura plus qu'une série en cours après ça, il s'agit de Void Rivals qu'il a co-créée et lancée cette année avec Lorenzo De Felici, son compère d'Oblivion Song.