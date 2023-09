Report pour les séries TV Marvel Studios

Avec les grèves en cours à Hollywood, les productions sont impactées, et Marvel Studios n'y échappe pas. Le site Hollywood Reporter a réussi à glaner quelques informations sur les séries TV reportées. Secret Invasion est sorti ce printemps, et Loki arrive cet octobre, voyons maintenant le planning pour la suite.

La saison 2 de What if...? prévue pour 2023 l'est toujours et sortira aux alentours de Noël. Son thème sera considéré comme celui de Noël. Echo, le spin-off de Hawkeye , aussi prévue pour 2023 est repoussée à janvier 2024. X-Men ’97, la suite de la série animée des années 90 arrivera début 2024 aussi, au lieu de fin 2023.

Le spin-off de Wandavision, Agatha: Coven of Chaos, a changé de nom, et son titre est désormais Agatha: Darkhold Diaries. Sa sortie est prévue désormais pour le début de l'automne 2024. Ironheart, basée sur le personnage vu dans Black Panther : Wakanda Forever, est désormais en pause. C'est aussi le cas de Daredevil : Born Again et Wonder Man. En attendant de prochaines infos...