Marvel annonce Sabretooth War pour Wolverine

Marvel a annoncé un nouvel arc de 10 numéros pour la série Wolverine . Intitulé Sabretooth War, il débutera dans le Wolverine #41 scénarisé par Benjamin Percy. Il sera rejoint pour l'occasion au scénario par Victor LaValle (Sabretooth & the Exiles), et les dessins seront assurés par Cory Smith et Geoff Shaw. Les évènements se dérouleront pendant Fall of X, et Marvel nous promet une véritable guerre entre Wolverine et Dents-de-Sabre. Quant à Percy, il vend son récit comme étant "la plus violente histoire de Wolverine de l'Histoire de Marvel" et promet de se lacher pour nous raconter le combat ultime entre ces deux ennemis de toujours.