Un nouveau jeu Walking Dead en route

L'éditeur GameMill Entertainment et AMC, la chaine qui diffuse la série TV Walking Dead, ont annoncé la sortie d'un futur jeu vidéo sur la franchise par le biais d'une bande annonce. Il s'agira d'un jeu action/aventure, intitulé The Walking Dead: Destinies. Le concept est de refaire les saisons 1 à 4 de la série TV, mais en ayant la liberté de faire des choix différents, et donc de pouvoir réécrire la série. Sortie sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.