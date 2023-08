Panini Comics relance Marvel Comics au numéro 1

Le Big News 2023/2024 de Panini Comics continue, et les dernières annonces permettent de faire le point sur l’avenir de l’offre périodique chez l’éditeur avec l’arrivée de nouveaux numéros 1 pour 2024. C’est le cas du softcover Marvel Comics que Panini a décidé de relancer le numéro 1 avec l’arrivée de nouvelles séries.

Pour ce nouveau numéro 1, vous pourrez retrouver le début d'un nouvel arc d’Amazing Spider-Man qui voit un nouvel affrontement entre Spider-Man et Dr Octopus , et le dernier arc de Spider-Man avec l’arrivée de Spider-Boy. Ainsi que la suite de la série Invincible Iron Man par Gerry Duggan (X-men) et Juan Frigeri (Captain Marvel) qui est très liée aux titres X-men, notamment avec l'arrivée de Fall of X.

Dans les nouvelles séries qui arriveront dans le softcover, vous pourrez retrouver :

- Le relaunch du titre Avengers par Jed MacKay (Moon Knight) et C.F. Villa (Black Cat).

(Moon Knight) et (Black Cat). - Les mini-séries All-Out Avengers et Avengers Beyond, chacune en 5 numéros. Elles sont écrites par Derek Landy (Falcon & Winter Soldier) et dessinées par Greg Land .

(Falcon & Winter Soldier) et dessinées par . - La nouvelle série Immortal Thor par Al Ewing (Immortal Hulk ) et Martín Cóccolo (Deadpool).

(Immortal ) et (Deadpool). - Le one-shot FURY pour fêter les 60 ans de Nick Fury par Al Ewing.

Pour les autres kiosques, LES TRESORS DE MARVEL seront remplacés par LES LEGENDES MARVEL en 2024 qui reprend le même principe que le kiosque précédent. LES ICONES MARVEL vont continuer avec le quatrième numéro de décembre 2023 dédié au X-men. Enfin, un nouveau kiosque trimestriel sera lancé, LES VILAINS DE MARVEL en janvier 2024. Le premier numéro sera consacré à Thanos et les couvertures du kiosque reprendront les couvertures "Timeless" d'Alex Ross.