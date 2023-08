Walkind Dead envahit les couvertures d'Image pour son anniversaire

La série à succès The Walking Dead fête ses 20 ans en 2023, et Image célèbre cet anniversaire en déployant une série de couvertures par différents artistes. Elles seront au nombre de 35 et orneront de nombreuses séries de l'éditeur durant le mois d'octobre (et un peu en novembre). Vous trouverez ci-dessous la liste des titres concernés, ainsi qu'un aperçu de bonne partie d'entre elles dans la galerie d'images.

11 OCTOBRE

A HAUNTED GIRL #1 par Jeffrey Edwards

CREEPSHOW #2 par Rafael Albuquerque

DESTINY GATE #1 par Giuseppe Cafaro

HAUNT YOU TO THE END #5 par Giuseppe Cafaro

SOMETHING EPIC #6 par Szymon Kudranski

18 OCTOBRE

ANTARCTICA #4 par Giuseppe Cafaro

HACK/SLASH: BACK TO SCHOOL #1 par Tim Seeley

I HATE FAIRYLAND #10 par Skottie Young

KILL YOUR DARLINGS #2 par Bob Quinn

KLIK KLIK BOOM #5 par Doug Dabbs

LOCAL MAN #6 par Tim Seeley & Tony Fleecs

NO/ONE #7 par Stefano Simeone

ROGUE SUN #17 par Stefano Simeone

SAVAGE DRAGON #269 par Erik Larsen

SAVAGE STRENGTH OF STAR STORM #6 par Drew Craig

SCRAPPER #4 par Natacha Bustos & Jordie Bellaire

TALES OF SYZPENSE #3 par Ashley Wood

TENEMENT #5 par Andrea Sorrentino

THE SCORCHED #23 par Stephen Segovia

TIME BEFORE TIME #28 par Declan Shalvey

VOID RIVALS #5

25 OCTOBRE

EDENWOOD #2 par Tony S. Daniel

FIREPOWER #28 par Andre Bressan & Adriano Lucas

ICE CREAM MAN #37 par Martín Morazzo & Chris O'Halloran

PURR EVIL #4 par Roberto Meli

RADIANT BLACK #28 par Stefano Simeone (x2)

SACRIFICERS #3 par James Harren

SWAN SONGS #4 par Martín Morazzo & Chris O'Halloran

THE DEAD LUCKY #10 par Stefano Simeone

THE SCHLUB #3 par Tyrell Cannon

UNDISCOVERED COUNTRY #27 par Giuseppe Camuncoli

WHAT’S THE FURTHEST PLACE FROM HERE? #15 par Tyler Boss

22 NOVEMBRE

ENFIELD GANG MASSACRE #3 par Jacob Phillips

KAYA #12 par Wes Craig