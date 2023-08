Des posters pour la série X-Men '97

En 2022 à la San Diego Comic Con, Disney présentait plusieurs images de la série TV X-Men '97, mais depuis aucune bande annonce n'a encore vu le jour. Pour rappel, ce projet est conçu comme une suite directe de la série année de 1992 et reprendra après les événements de la cinquième saison de la première série animée, diffusée en 1997 sur la chaîne Fox Kids.

Pour l'occasion les comédiens de doublage de l'époque reprendront leurs rôles. De plus l'esthétique de la série reprendra celle de l'époque qui était basée sur les designs de Jim Lee, qui a illustré les comics des X-men sous l'ère de Chris Claremont

L'histoire devait nous faire suivre l'équipe des X-men dirigée cette fois par Magnéto. Malheureusement nous n'en savons pas plus et restons dans l'attente d'une bande annonce et de la sortie de la série courant automne sur Disney+. Cette série très attendue par les fan de cette version des x-men marquera, esperons-le, le retour des séries d'animations plus traditionnelles dans les productions MARVEL.

Pour vous faire patienter vous trouverez ci dessous une galerie d'image mis en ligne par le site TheDirect et présentant les principaux protagonistes de cette nouvelle mouture.