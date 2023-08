Un jeu vidéo The Last Ronin pour les Tortues Ninja

Si les plus attentifs se doutaient de son arrivée, la machine est désormais bien lancée : il y aura un jeu vidéo adapté du comics TMNT: The Last Ronin. Une première bande annonce montrée par l'éditeur THQ Nordic le confime. En revanche, il faudra attendre pour les visuels un peu concrets du jeu, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.

L'histoire est globalement la même que celle du comics. Le dernier Ronin est la dernière tortue ninja en vie qui veut apporter la Justice à sa famille qu'il a perdue. Le développement est assuré par Black Forest Games, un studio allemand responsable de la série Giana Sisters et du retour de la licence Destroy All Humans!. Ce sera proablement son plus gros jeu jusque-là. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.