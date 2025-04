IDW propose aux comic shops de se faire détruire par Godzilla

Avoir un titre accrocheur, c'est cool. Bien gérer la promo, d'une point de vue des ventes, c'est encore mieux. C'est sans doute en partant de ce principe que l'éditeur IDW Publishing a annoncé des variant covers personnalisées aux boutiques qui désireraient participer à une opération un peu particulière. Le but est simple, en suivant quelques directives, les boutiques peuvent avoir droit à une variant cover voyant leur boutique se faire écraser par Godzilla.

Bien sûr, cette opération avait déjà été réalisée en 2011 (vous pouvez trouver quelques images ici). A l'époque, 75 détaillants avaient participé, gonflant les ventes de 37.500 copies supplémentaires. A voir si le titre de Tim Seeley et Nikola Cizmesija, qui sortira en juillet, suivra le même chemin.

Pour rappel, Godzilla sévit également du côté de DC. Justice League Vs Godzilla Vs Kong premier du nom est sorti en août 2024 du côté d'Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".