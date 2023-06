La franchise Walking Dead continue de dériver ses séries TV, et c'est cette fois une bande annonce pour celle intitulée The Walking Dead: Daryl Dixon. Elle se focalisera sur le personnage joué par Norman Reedus qui débarque dans nos contrées, puisqu'il sera en France ! Nous pouvons voir dans cet aperçu le magnifique Pont du Gard notamment. La série fera 6 épisodes et arrive en automne.