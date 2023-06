[Review] Secret Invasion, épisode 1

Marvel Studios a profité de la Phase 4, pour déverser son lot de productions à un rythme très soutenu ces dernières années. Les sorties cinéma se sont accélérées et l’arrivée de la nouvelle plateforme de streaming Disney + permettait aux studios d’occuper un peu plus l’espace télévisuel avec le lancement de séries connectées au MCU.

Si quelques-unes exploitaient de bonnes idées et parvenaient à insuffler un vent de fraicheur (WandaVision, Loki), il faut admettre, que peu d’entre elles étaient d’une importance capitale pour le MCU. Ce qui n’est pas un mal en soi, puisque le seul véritable intérêt était de présenter de nouveaux personnages sans avoir à surcharger les salles d’origin stories et sans forcément obliger un public plus occasionnel, à s’investir davantage pour tout comprendre. Seulement, à l’image de cette Phase 4, la qualité et l’intérêt global de ces séries n’étaient pas toujours au rendez-vous.

Depuis la diffusion de She-Hulk en août 2022, Secret Invasion marque le retour au format épisodique des productions Marvel Studios sur Disney +. Cette série reprend le titre du fameux event de la fin des années 2000, suscitant de grosses attentes auprès des lecteurs de comics, tout en promettant un ton plus grave et des enjeux plus matures.

Alors que le premier épisode est sorti ce 21 juin, quelle note d’intention donne-t-il à la série ? Et que pouvons-nous espérer pour la suite ?

Avant toute chose, tâchons de pondérer quelques peu nos attentes. Si le comics remettait en question l’ensemble de l’univers Marvel, sur la base d’une invasion Skrull , avec un roster de personnage très généreux ; la série quant à elle, se limitera à un contexte plus humain avec des enjeux plus terre à terre. La promo de la série était relativement claire là-dessus et puis pour des raisons de production, on peut aisément comprendre qu’il soit trop onéreux et compliqué, de réunir l’ensemble du casting que l’on connaît à ce jour.

Rappelez-vous, c’est dans Captain Marvel que nous rencontrions pour la première fois les Skrulls ! Victime de la suprématie des Krees, un petit groupe avait réussi à fuir jusqu’à notre Terre pour essayer d’y trouver refuge. C’est à ce moment-là, que Nick Fury aux côtés de Carol Danvers , fit la rencontre de Talos et de ses comparses. À l’issue de l’intrigue, Fury avait toutes les raisons d’établir une force supérieure capable de protéger la planète des menaces extérieures… le Projet Initiative et tout ce qui s’ensuit…

Le personnage de Samuel L. Jackson n’a d’ailleurs pas été aperçu depuis Spider-Man Far From Home, où il était remplacé par Talos pour piloter les opérations terrestres, alors qu’il avait pris congés dans la station spatiale des Skrulls , pour y faire quoi… on ne sait pas ?

Secret Invasion part du principe que les Skrulls se sont infiltrés partout sur Terre et qu’un groupe terroriste s’est formé dans l’ombre, pour faire de notre planète leur nouveau foyer à coup d’attentat et de confusions politiques. L’introduction de l’épisode pose clairement les bases de l’intrigue et parvient même à nous prendre au jeu du Qui est Qui ?, en faisant intervenir un visage connu des films du MCU. À l’issue, on retrouve rapidement Maria Hill (Cobie Smulders) et le Général Talos (Ben Mendelsohn), qui demandent le retour de Nick Fury sur Terre, pour les aider à traquer les dissidents Skrulls .

Le ton de ce premier épisode est donné, l’ambiance se veut plus sérieuse et laisse peu de place à la godriolle. Le casting fait plaisir à voir et même si quelques répliques ne sont pas des plus inspirées, on sent que les acteurs se sont investis à reprendre leur rôle. Il est agréable de retrouver Emilia Clarke ici, mais on attendra d’en voir un peu plus pour véritablement se convaincre, puisque ce premier épisode ne laisse pas encore assez d’espace pour son personnage.

C’est donc sur une ambiance de thriller géopolitique que le récit repose, mais pour le moment, il faut dire que les enjeux manquent cruellement d’intensité et de contexte pour que l’histoire nous maintienne véritablement en haleine. J’ai personnellement traversé l’épisode sans avoir été impliqué émotionnellement, en ne portant absolument aucun intérêt aux évènements racontés et ce, jusqu’à sa conclusion !

La faute sans doute à une écriture qui peine à témoigner de ses ambitions. C’est assez plat dans l’ensemble et on relèvera quelques facilités, notamment sur la piste que tout le monde accepte de suivre sans sourciller. Pour des agents du renseignement ultra chevronnés, on repassera !

Ajouter à cela une réalisation qui ne parvient pas à rendre le tout très engageant. Il faudra se contenter de champs contre champs et de scènes d’actions qui ne sont pas très raccords avec l’impact supposé et le véritable ressenti qu’elles procurent. Insipide donc à ce niveau-là, mais au moins on ne sera chamboulé par une caméra trop frénétique.

Dans le même registre du thriller-action, d’autres séries font nettement mieux en termes d’intensité et ce, dès leur ouverture. Cependant, juger de la qualité d’une série sur un seul et unique épisode serait totalement aberrant... cela reviendrait à juger un film uniquement sur ses 15 premières minutes !

Sur 6 épisodes, la série a encore de quoi réserver quelques surprises et exprimer pleinement ses intentions, si tant est qu’elles aient un soupçon d’ambition. Elle pourra toujours compter sur la force d'un casting d’acteurs chevronnés qui fait plaisir à voir, mais faut-il encore lui servir de quoi s’exprimer.