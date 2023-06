Une permière bande annonce a été diffusée pour la série d'animation My Adventures With Superman . Malgré un style très japonais, il s'agit d'une production américaine par la chaine Adult Swim. Avec une diffusion à minuit, la série se veut plus adulte, même si ce n'est pas marquant en voyant la bande annonce. Elle débarque donc le 6 juillet sur Adult Swim, et probablement aussi en France où la chaine est disponible par Molotov, Prime et autres.