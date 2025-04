Une vidéo behind the scenes pour le Superman Day

On s'approche à grands pas de la série de Superman, réalisé par James Gunn. Mais bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'il faut ralentir sur la campagne promo. Ainsi, la team DC Comics / Warner Bros a dévoilé une nouvelle vidéo. Cette fois, ce n'est pas un trailer mais une vidéo Behind the scenes, dévoilée spécialement dans le cadre du Superman Day.

La voici :

Pour les intéressés, vous trouverez notre analyse du trailer de Superman ainsi que notre vidéo recap de ce que l'éditeur Urban Comics met en place dans le cadre de la sortie du film ci-dessous.