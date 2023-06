[Sorties Comics] Jeudi 08 Juin

404 Comics



Pas de note

Un huis clos de science-fiction philosophique sur la rédemption, la vérité et le mensonge dans le Berlin Est de 1973.

Herring est un espion américain désabusé. Stationné du côté Est du mur de Berlin, il est en proie au doute sur son rôle dans la guerre froide qui semble sans fin. Mais, lorsqu’il est envoyé en mission derrière les lignes ennemies pour infiltrer les services de renseignement Est-Allemand, il découvre que les soviétiques viennent de s’emparer d’une arme secrète qui pourrait changer le cours du conflit : une arme d’un genre nouveau venue d’ailleurs qu’ils ne comprennent pas et qu’aucun camp ne pourra jamais contrôler.



L’écrivain Jeff Loveness (Judas, World Reader, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Avengers: The Kang Dynasty) et Lisandro Estherren (Redneck, The Last Contract, Catch & Release, Sandman) s’associent pour une histoire hommage aux classiques de la guerre froide et à la science-fiction retro sans jamais omettre de s’enfoncer dans le psychodrame d’une humanité divisé face a l’inconnu et la vérité.

Prix : 19€