Des films Miles Morales et Spider-Woman à venir

Alors que le film Spider-Man : Across the Spider-Verse vient tout juste de sortir, l'univers Spider-Man au cinéma va encore se développer. Lors de l'avant-première du film à Los Angeles, la productrice Amy Pascal a annoncé qu'un film sur Miles Morales et un sur Spider-Woman sont en préparation. Le producteur Avi Arad a même précisé que celui sur Spider-Woman arrivera "plus tôt qu'on ne le croit". Nous parlons bien de live-action, donc pas d'animation. En outre, à propos du quatrième film Spider-Man avec Tom Holland, Pascal a précisé que son développement était en pause à cause de la grève des scénaristes, mais qu'il était bien prévu.