[Sorties Comics] Mercredi 31 Mai

Panini Comics



Pas de note

Spider-Man, ce n’est pas uniquement Peter Parker ! Que ce soit dans le futur ou dans les régions les plus reculées du Multivers, d’autres super-héros portent, chacun à leur manière, le célèbre costume du Tisseur. Découvrez les incarnations les plus populaires et les plus originales du héros.

(Contient les épisodes US Spider-Man 2099 Meets Spider-Man (1995) 1, Spider-Man 2099 (2014) 8, Web Warriors (2016) 1, What the…?! (1988) 3, Ultimate Civil War: Spider-Ham (2007) 1, Spider-Man Noir (2009) 2, Spider-Verse (2019) 5, Astonishing Tales (2009) 3, Amazing Spider-Man (2014) 4, Ultimate Spider-Man (2011) 200, Spider-Gwen: Ghost-Spider (2018) 5, Edge of Spider-Geddon (2018) 2, Spider-Verse (2019) 3, Vault of Spiders (2018) 1, Spider-Verse Team-Up (2014) 2 et Spider-Man (2016) 12, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN 2099, MARVEL DELUXE : WEB WARRIORS, 100% MARVEL : SPIDER-MAN NOIR, 100% MARVEL : SPIDER-VERSE, MARVEL NOW! : AMAZING SPIDER-MAN 1, MARVEL NEXT GEN : MILES MORALES 1, VENOM (2019) 1, SPIDER-MAN : SPIDER-GEDDON 1, MARVEL ABSOLUTE, SPIDER-VERSE, MARVEL NOW! : SPIDER-MAN 3 et inédits)

Prix : 26€