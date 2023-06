[Review VF] Comic Box Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de la revue Comic Box Tome 1, écrit par un collectif d'auteurs et chapoté par l'incontournable Xavier Fournier. Il est sorti le 28 octobre 2022 pour 19.95 euros.

Comic Box est le premier magazine professionnel français consacré aux COMICS et à ses univers dérivés. Créé en 1998, il a été présent dans les kiosques, en mensuel, jusqu'à l'été 2001. Le magazine a passé son centième numéro au printemps 2016 pour s'arrêter début 2017. C'est sous un format mook qu'il revient pour le plus grand plaisir des fans de Marvel, DC Comics, Image... et du comics en général. Riche d'interviews rares et inédites, d'articles de fonds, de reviews cinéma, de séries TV et de comics, célébrons la renaissance de LA REFERENCE du magazine comics

Nous revoilà, avec la complicité des forces vives d'Huginn & Muninn, prêts à explorer tous les univers des comics ! Xavier Fournier, rédacteur en chef.

Pour les plus jeunes d'entre nous, Comic Box est un Ancien magazine qui avait fait la joie des lecteurs de comics pendant de nombreuses années. La revue lancée en 1998 était le premier magazine professionnel français à traiter des comics et de son actualité. A l'époque, il était d'ores et déjà lancé par Xavier Fournier qui est parvenu à en fait un rendez-vous régulier et apprécié et ce jusqu'en 2017. Il y a quelques mois, le magazine s'est offert une nouvelle vie, cette fois édité par Huginn & Muninn (comme quoi, il n'y a pas que Jean Grey qui renaît de ses cendres !). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ami Xavier et sa team sont revenus en forme puisqu'à travers ce premier numéro, c'est plus de 200 pages de lecture qui vous attendent. Ceci étant dit, passons au vif du sujet.

Ramener les morts ! Rien que ça ! Blackest Night reste, des années plus tard, l'un des crossovers les plus aboutis de DC et un exemple rare (pas seulement chez DC mais pour la concurrence) de planification pour un crossover massif. C'est surtout un bon coup de pied dans la fourmilière, qui a permis de redorer le blason de nombreux personnages et de remobiliser les forces de l'éditeur.

Le sommaire ne laisse que peu de place au doute. Au fil de la lecture, vous allez alterner les analyses, les explications, le travail de vulgarisation bref le contenu plus historique/culturel avec des interviews d'auteurs tels que Bill Sienkiewicz ou Chip Zdarsky pour ne citer qu'eux mais également des articles à la dimension plus biographique comme le montre la double page dédiée à Tim Sale suivie par deux doubles pages de croquis réalisés par ce dernier. Pour ce premier opus, l'accent est mis sur le multivers. A ce titre, vous allez avoir un gros point sur le principe du multivers mais également des articles plus focalisés sur des héros en particulier à commencer par L'Araignée qui s'y colle dès la page 36.

Les articles sont bien écrits et les sujets maîtrisés. L'équipe éditoriale est passionnée et cela s'en ressent sur la qualité générale de la revue. Il y a une volonté d'accompagner le lecteur à travers ce voyage à la fois complexe et fabuleux qu'est celui du monde des comics. Les articles sont variés et permettent de ne délaisser personne. On peut autant parler de comics relativement récent comme Blackest Night que de comics plus anciens tels que Crisis on Infinite Earths que de leurs adaptations avec, par exemple, les quatre pages dédiées à Umbrella Academy. Autant dire qu'il y aura pour tous les goûts.

Si Barry Allen n'avait pas lancé le silver age et la seconde génération des super-héros, c'est bien la face de DC qui aurait changée.

Pour ce qui est des images illustrant les différents articles, il y a également de quoi faire dans le sens où elles sont de qualité et en quantité suffisante. Le plaisir des yeux est donc bien présent, ce qui rend la lecture, au sens large, d'autant plus agréable. Enfin, on notera également la présence, par deux fois, de "planches contact". Une dizaine de pages au total qui nous permet de plonger dans le coulisse de certain dessins aux côtés de leur créateur. L'exercice est sympathique, on apprend des choses et il permet également au lecteur de "respirer" du fait que ces parties soient plus légères.