[Review VF] Marvel : Les héros et Marvel : Les vilains

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit des mini-encyclopédies Marvel : Les héros d'une part et Marvel : Les vilains d'autre part, tous deux écrits par Scott Beatty. Ils sont sortis le 24 février pour 9.99 euros chacun. Ils ont été publié aux Etats-Unis sous les noms Marvel comics: Mini book of heroes et Marvel comics: Mini book of villains.

Plus de 100 super-vilains / super-héros Marvel dans cette mini-encyclopédie richement illustrée et documentée.

Génie des truquages à Hollywood, Quentin Beck a utilisé ses effets spéciaux pour devenir Mysterio , ses illusions lui servant à faire face à Spider-Man. Par la suite, il a simulé sa mort puis d'autres ont utilisé sa technologie et repris le nom de Mysterio . Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il revienne sous les feux de la rampe.

S'il y a un éditeur qui met les bouchées doubles en terme de produit encyclopédique lié aux comics, c'est bien Huginn & Muninn. Depuis plusieurs années maintenant, l'éditeur multiplie les ouvrages afin de vous donner toutes les clefs pour vous y retrouver dans les différents univers Marvel et DC pour ne citer qu'eux. Cela peut aller d'ouvrage ciblant un univers en particulier comme Batman : L'encyclopédie ou des ouvrages plus généraux tels que DC Comics : L'encyclopédie. Aujourd'hui, nous allons chroniquer deux nouveaux ouvrages de type encyclopédique qui ont la particularité d'être assez uniques de par leur forme dans le sens où il s'agit de deux ouvrages de poche.

Sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Chaque fiche de personnage (gentil ou méchant suivant l'encyclopédie que vous avez entre les mains) est composée d'une double page. Celle de gauche est une image du personnage qui prend toute la page. Celle de droite met en avant la véritable fiche disons "technique" dudit personnage avec une image plus petite (en gros plan ou avec un peu de recul, suivant les cas), son nom de super-héros/super-vilain (en VO et en VF), son véritable nom, son poids, sa taille, son lieu de naissance, ses pouvoirs, ses différentes alliances, sa première apparition ainsi qu'une petite présentation du personnage (ndlr : les deux extraits mis en avant dans cette review sont, bien évidemment, deux présentations de personnage placés ici à titre d'exemple). Enfin, notons une toute dernière catégorie, celles des points forts et faibles de chacun des personnages. Il s'agit de catégories que l'on retrouve de temps en temps dans différents ouvrages et qui est basé sur les aptitudes des personnages : force, vitesse, intelligence, talents de combattant, projection d'énergie, résistance. Chaque personnage a, dans chaque catégorie, une note allant de 0 à 7, ce qui vous permet de situer les personnages les uns par rapport aux autres.

Transformé à la naissance quand sa mère est mordue puis tuée par un vampire, Eric Brooks, mi-humain mi vampire, consacre sa vie à une mission : débarrasser le monde des suceurs de sang en tant que tueur de vampires "Diurnambule" connu sous le nom de Blade .

En ce sens, les ouvrages suivent donc un modèle qui n'est pas forcément nouveau. Ici, l'intérêt est vraiment le format de poche et la volonté d'aller immédiatement à l'essentiel. En d'autres termes, cet ouvrage n'est pas fait pour ceux qui veulent devenir incollable sur les personnages car le nombre d'informations reste restreint. A l'inverse, ces mini-encyclopédies sont parfaites pour faire un état des lieux et avoir une vision globale des personnages Marvel et ce, à un prix adapté au format du livre. Finalement, le seul élément qui peut être véritablement dérangeant dans cet ouvrage est le fait que l'éditeur ait, sans doute, uniquement fait un travail de traduction. Autrement dit, vous avez l'ouvrage américain traduit au français. Pour ceux qui n'auraient pas lu entre les lignes, cela veut dire que les personnages sont triés par ordre alphabétique mais via leur nom anglais. Pour les lecteurs purement français qui ne connaissent pas les noms des personnages anglais, cela veut dire que si vous cherchez un personnage en particulier, vous serez bon pour feuilleter l'ensemble de l'ouvrage pour le retrouver dès lors que le nom VF du personnage n'a rien à voir avec le nom VO. Exemple 1, vous cherchez Ronan l'accusateur. Son nom en anglais est Ronan The accuser. Il n'y aura donc pas de problème puisque les deux sont dans les R. Par contre, si vous cherchez l'homme aux échasses (ne faites pes les innocents, je suis sûr que c'est la première fiche que vous allez lire !), vous le trouverez en réalité dans les S puisque son nom en anglais est Stilt-Man.

En Résumé

LES POINTS FORTS

- Un format qui a ses avantages

- Une volonté d'aller à l'essentiel

- Tous les univers Marvel sont représentés

LES POINTS FAIBLES

- Les personnages classés par ordre alphabétique mais selon leur nom anglais.

- Ne conviendra pas à tout le monde

3.5

Un format différent

Conclusion

Un format différent pour un public différent. Il ne répondra pas aux attentes de ceux qui désirent avoir de réelles connaissances encyclopédiques sur les personnages Marvel mais il se fera sans doute une place non négligeable auprès de ceux qui veulent avoir une vision rapide de l'ensemble de ses univers.