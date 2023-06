[Review VF] Secret Invasion

Avec l’arrivée de la série télévisée Secret Invasion, quoi de mieux que de revenir aux sources avec une review sur l’event du même nom.

Cette critique ne concerne pas une édition particulière de Panini Comics, elle se concentre sur la mini-série principale. Pour les curieux, je critique l’édition que je possède, à savoir l’édition Marvel Select. Cet event est écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Leinil Francis Yu.

Les extraterrestres Skrulls, capables de changer de forme, nous ont envahis et nous n'en savions rien ! Ils ont infiltré les plus hauts échelons de la société et bien sûr les super-héros ! Meurtris par le conflit de Civil War, les héros parviendront-ils à se faire confiance pour repousser l'ennemi ? Qui peut sortir vainqueur d'un tel conflit ?

Pour se remettre dans le contexte de l’époque de sa sortie, c'était le point culminant du travail de Brian Michael Bendis sur la franchise Avengers depuis sa relance. Le fil rouge des Skrulls remontant au 1er arc du titre New Avengers ! Une menace bien installée par l’auteur où le terme d’invasion secrète était bien trouvé pour une fois. Les Skrulls étaient indétectables et préparaient un événement important dont l'apothéose arrive dans cette mini-série.



Autant être direct, si c’est l'un de vos premiers events Marvel, la lecture a toutes les chances de vous plaire. Par contre, si vous avez l’habitude de lire les crossover Marvel, vous ne serez pas dépaysés et risquez de trouver cette lecture très classique, car Bendis a mine de rien écrit la majorité des events Marvel de 2004-2010. Vous retrouverez donc tous les poncifs des événements Marvel modernes (surtout ceux de Bendis), avec un début percutant, un milieu qui prend son temps, des morts choquantes, la grande bataille finale générale et un chamboulement du statut-quo jusqu'au prochain crossover majeur.

Cela n’empêche pas que l’event a bien vieilli. Le début commence très fort, on entre directement dans le sujet avec un numéro où les enjeux sont posés avec les différents événements à suivre et des moments marquants. Il y a des rebondissements qui relancent la lecture à chaque chapitre malgré une intrigue qui prend un peu trop de temps dans les Terre sauvage où les Avengers doivent démasquer les intrus parmi eux. C'est dommage, surtout quand les autres événements notamment l’invasion globale du monde est plus intéressante à suivre que les équipes des Avengers en Terre sauvage.

Un autre point fort est que l’histoire est très accessible et il ne nécessite pas d’autres lectures pour sa compréhension. C’est une qualité par rapport aux events actuels où la lecture de tie-ins se révèle nécessaire pour la compréhension du récit. Pour Secret Invasion les tie-ins servent surtout à approfondir certaines scènes de l’event ou les origines de l’invasion des Skrulls. Toutefois, pour ceux qui veulent apprécier l’aboutissement des intrigues de Bendis, vous pouvez lire le titre New Avengers comme prélude à cette invasion.

Lire l’event aujourd’hui, c’est aussi lire un récit de son époque avec un univers Marvel bien différent en plein statu-quo post-Civil War avec deux équipes d’Avengers, Steve Rogers qui est mort, Iron Man directeur du SHIELD, etc. Un raisonnement qu’on peut aussi appliquer à la menace centrale de l’event qui reflète bien son époque.

En effet, on peut faire des parallèles évidents aux terroristes islamistes avec des Skrulls qui se suicident (en explosant généralement) pour un dieu qu’ils vénèrent et toutes leurs actions sont au nom de ce dieu. Plus le fait qu’ils puissent être n’importe qui.

Si ça en fait une menace d’actualité dans un monde post-11 septembre, cela laisse un message discutable pour un comics de Super-héros puisque les humains n'hésitent pas à tuer violemment et sans souci les Skrulls, car, après tout, ce sont des aliens et non des humains (ce n'est pas dit, mais c’est le message suggéré en tout cas). Ça renforce l’aspect réaliste des comics Marvel initié avec Avengers la séparation et Civil War où les héros hésitent moins à commettre des actes peu moraux. L’auteur n’apporte pas réellement de portrait nuancé sur les Skrulls à part un dialogue à la fin. Il faudra se tourner vers les tie-ins pour de la nuance.

Un autre point qui ressort à la lecture, l’event est imprégné du style de l’auteur. On retrouve les dialogues en mitraillettes propres à Bendis qui fonctionnent assez souvent. Même s'il lui arrivait déjà de proposer trop de dialogues pas souvent utiles. Ainsi qu’une intrigue décompressé qui prend son temps, mais là encore ça passe.

Autre marque de l’auteur c’est la mise en avant de personnages féminins et forts, c’est le cas d’Abigail Brand et Maria Hill que l’auteur présente comme des personnages compétentes qui s’en sortent seules et qui ont plus d’un tour dans leur sac. Pareil pour Spider-Woman en un sens, mais là ça serait trop en dévoiler

On retrouve aussi les favoris de Bendis qui sont le plus mis en avant (Luke Cage, Ronin, Iron Man…). D’ailleurs pour ce dernier, le récit comporte un aspect jubilatoire dans la chute d’Iron Man après les événements de Civil War et tous ses sales coups depuis l’event de Mark Millar. L'auteur propose aussi de bonnes surprises dans l’écriture de certains personnages. Je pense notamment tous les passages avec Norman Osborn avec des dialogues travaillés, qui mettent en avant son côté manipulateur. Toutes ses scènes sont fortes réussies et prépare sa future ascension à la fin du crossover, dont le one-shot Secret Invasion: Dark Reign #1 qui conclut l’event le démontre avec efficacité, notamment ses faiblesses qui causeront sa chute.

En tous cas, qui dit event, dit dessinateur de qualité, et c’est le cas pour Secret Invasion qui bénéficie de Leinil Francis Yu aux dessins. Il a un style très différent de ses travaux plus récents qui s’explique par un coloriste différent donnant un côté plus lisse et huileux dans le dessin. Il a aussi un style marqué qui met en avant les muscles des super-héros (et les gros seins… désolé, mais certains personnages féminins ont une poitrine hors normes !), on peut aussi noter quelques inconsistances dans les dessins par moment. Leinil Francis Yu représente aisément les scènes de grandes batailles et propose une lecture compréhensible malgré quelques manque de clarté dans certaines scènes de combat.