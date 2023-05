Al Ewing sur The Immortal Thor en Août

Depuis quelques mois, la série Thor était dans une impasse incertaine avec le départ de Donny Cates, et la reprise par l'autrice Torunn Grønbekk. Marvel a décidé de faire table rase et a annoncé l'annulation de la série en juin 2023 avec le numéro 35.

La maison des idées a annoncé dans la foulée le relaunch dès août 2023 avec un numéro 1 pour The Immortal Thor avec Al Ewing au scénario (Immortal Hulk ) et Martin Coccolo (Deadpool) au dessin. Le Synopsis est le suivant :

Dans les mythes nordiques, on l'appelait le Tonnerre. On l'a aussi appelé Vuer et Hloriddi. Les dieux le connaissent comme le roi d'Asgard, le gardien de Mjolnir, le héros des contes. Lorsque l'injustice s'empare de la Terre et que d'anciennes puissances font tomber le ciel, il se bat pour ceux qui ne le peuvent pas - et lorsque le récit sera terminé, nous saurons ce que cela lui a coûté. Voici l'histoire de Thor l'immortel