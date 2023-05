Le programme du Bordeaux Geekfest se dévoile

Le Bordeaux Geekfest vous donne rendez-vous du 19 au 21 mai au Parc des Expositions pour un week-end magique placé sous le signe de la bonne humeur le tout entouré de geekeries en tout genre. Cette année encore, MDCU sera de la fête et proposera plusieurs interventions pour la plupart en lien avec le thème du festival : la dystopie et l'utopie. Les voici :

- Conférence Final Fantasy / Dystopie VII, le samedi de 14h-14h45 salle Gattaca

- Table ronde Forever evil : Plongée dans le côté obscur de Gotham aux côtés d'Alexandra Ramos et de Nico de Batman -Legend le samedi de 17h à 17h45 salle Gattaca

- Le super-héros face à Dystopie le dimanche de 12h à 12h45 salle Gattaca.

A côté de cela, d'autres interventions liées aux comics seront proposées par d'autres collègues avec, entre autre Xavier Fournier qui vous parlera des super-héros et des super-vilains, Makma qui vous dira tout sur la traduction des comics, Alexandra Ramos qui vous parlera de l'Histoire du comics et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Au final, il y aura plus d'une dizaine d'interventions de spécialistes pour vous parler de la BD américaine. Tout ceci en plus de nombreuses animations tels que les jeux vidéo, la danse, les jeux de société... Ajoutez à cela des concerts, des expositions et des concours cosplay et vous avez un week-end haut en couleurs !

Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le planinng ci-dessous :

Pour ceux qui n'auraient pas encore pris leur place, c'est par ici.

Pas de question ? Tout est clair ? Alors à ce week-end au parc des expositions de Bordeaux !