[Sorties Comics] Mercredi 17 Mai

Panini Comics



Dan Slott, Mike Allred



Au cours de l’une de ses missions, le Silver Surfer fait la connaissance de la terrienne Dawn Greenwood. Ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques, rencontrer des peuples insolites et entamer une relation repoussant les barrières du possible.

(Contient les épisodes US All-New Marvel NOW! Point One (2014) 1, Silver Surfer (2014) 1-15 et Silver Surfer (2016) 1-16, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : SILVER SURFER 1-3 et 100% MARVEL : SILVER SURFER 1-2)

Prix : 70€