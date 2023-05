[Sorties Comics] Vendredi 12 Mai

Urban Comics



Dernier round dans le colossal combat entre Batman et l'Épouvantail : le sort de Gotham City et de tous ses habitants est en jeu. Par James TYNION IV, Tom TAYLOR, Robbi RODRIGUEZ, Jorge JIMENEZ, Christian WARD, Riccardo FEDERICI, Christian DUCE, Ryan BENJAMIN, Guillem MARCH et Trevor HAIRSINE. Après cette victoire chèrement acquise, le Chevalier Noir retourne aux ombres propices, loin du regard du monde. Mais une nouvelle menace mobilise les efforts de l'organisation Batman Inc., forçant le protecteur de Gotham à sortir de sa retraite et à nouer une alliance improbable avec un ancien ennemi. Par Joshua WILLIAMSON et Jorge MOLINA. Quant à la ville de Gotham City, elle se remet elle aussi de « L'état de Terreur » et propose de nouvelles solutions aux problèmes gangrenant la cité : en premier lieu, une nouvelle tour est en construction en plein centre-ville, remplaçant l'asile d'Arkham. Par Stephanie PHILLIPS et David LAPHAM.

Contenu vo : • BATMAN #117 à 121, 124 • NIGHTWING #86 • BATMAN SECRET FILES: THE GARDENER #1 • BATMAN FEAR STATE OMEGA #1 • DETECTIVE COMICS #1044-1046 (back-up)

Prix : 12€