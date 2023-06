[Review VF] Batman : L'encyclopédie

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de Batman : L'encyclopédie édité aux Etats-Unis sous le titre original : Batman, The Ultimate Guide. Il est sorti le 7 octobre 2022 pour 27 euros.

Une encyclopédie illustrée pour connaître et comprendre tout l'univers du Chevalier Noir .

Ses origines, son histoire, ses plus grands combats, ses alliés, ses ennemis, ses véhicules et ses armes...

De sa première apparition dans les pages de Detective Comics en 1939 jusqu'aux récents événements de "Infinite Frontier", cet ouvrage officiel DC Comics détaille en mille et une images la longue carrière de l'homme chauve-souris.

"Parce qu'il n'a pas de pouvoirs, parce qu'il est humain, parce qu'il est comme moi".

Si vous êtes un lecteur de comics averti, vous n'êtes pas sans savoir que les ouvrages autour de la bande dessinée pullulent et, bien évidemment, le comics n'échappe pas à la règle. On ne compte plus le nombre d'ouvrages qui peuvent accompagner le lecteur dans son incroyable voyage à travers les centaines de super-héros proposés chaque semaine par Marvel/Panini Comics et DC Comics/Urban Comics. A ce titre, une encyclopédie peut rapidement s'avérer être d'une grande aide ou, si elle est mal réalisée, être l'objet qui vous fera définitivement abandonner l'univers des comics et pour cause : il ne suffit pas d'appeler un livre "encyclopédie" pour qu'il vous propose effectivement des connaissances encyclopédiques claires et surtout, accessibles.

"Il n'y a pas de belles morts. Mais il y a de belles vies. Tâchons d'en vivre une". Batman

Dans le cas du titre d'aujourd'hui, on notera que le terme d'encyclopédie n'est pas usurpé tant il couvre tous les aspects du Chevalier Noir . La table des matières met en avant des éléments incontournables tels que des articles sur la Bat-ceinture, la Batcave ou tout simplement les personnages qui gravitent autour de Batman mais également des articles moins conventionnels et tout aussi intéressants tels que celui sur l'indomptable volonté du super-héros (qui va traiter de tous les accomplissements, les talents dont peut faire preuve Batman : fin limier, polyglotte, maître de l'évasion...) ou celui sur la discipline (qui va traiter de ses attributs physiques ou de son régime alimentaire). De manière générale, on notera que l'encyclopédie peut être divisée en deux parties : une première partie mettant en avant des articles assez généraux (jusqu'aux environs de la page 76) et une deuxième partie mettant en avant les différentes périodes, les différents arcs par lequel le Chevalier Noir et la bat-family sont passés (allant de l'âge d'or des années 1930-1940 à Infinite Frontier avec, en plus, une double page sur les réalités alternatives).

"J'ai juré sur la tombe de mes parents de débarrasser cette ville du mal qui leur a coûté la vie. Et je suis intimement persuadé qu'un jour, j'irai au bout de cette promesse".

Batman

Dire que vous allez redécouvrir Batman est sans doute exagéré si vous êtes un aficionado du Chevalier Noir . Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le titre ne possède pas son lot de surprises et de faits moins connues. Tout cela pour dire qu'il reste tout-à-fait possible d'apprendre certaines anecdotes au fil des pages qui se tournent (tu sais qui est son ennemi juré mais sais-tu ce que le Chevalier Noir prend pour le déjeuner ou le dîner ?). Ceci est, d'ailleurs, sans doute la grande force de cette encyclopédie. Non seulement elle est accessible mais, en plus, elle peut convenir à tous les profils de lecteurs. Ajoutez à cela une préface signée Tom King et un nombre assez incroyable d'illustrations de qualité et vous avez un véritable objet de collection.

Batman a passé sa vie à s'entraîner en vue de n'importe quelle évantualité, à s'échapper de tous les pièges mortels, à vaincre tous les opposants. De la même manière, le concept même de Batman change afin de se couler dans chaque nouvelle décennie.