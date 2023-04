Panini détaille ses futures sorties pour les 60 ans des X-men

Cette année, ce sont les 60 ans des X-men et Panini Comics est bien décidé à le fêter avec de nombreuses publications qui devraient faire le bonheur des anciens et des nouveaux lecteurs.

On commence par les comics oldies avec un point sur les intégrales consacré à l’univers des mutants. En août sortira la troisième intégrale Excalibur. En septembre, c’est la sortie de la 50e intégrale X-men qui fera un retour dans le passé de 1984 à 85 pour la publication de trois mini-séries complètes et quasi-inédites en VF : Iceman, Beauty & the Beast et Kitty Pryde & Wolverine. Pour finir en octobre, c’est un nouveau titre qui arrive dans la collection avec le premier tome de Generation X par Scott Lobdell (Uncanny X-men) et Chris Bachalo (Doctor Strange).

Toujours dans le passé en septembre, ça sera une double dose de X-men par Chris Claremont avec un nouveau Marvel Epic Collection dédié à la saga Proteus (Contenu VO : X-men (1963) #111-128, X-men Annual (1970) #3, Marvel Team-Up (1972) #89 et INCREDIBLE Hulk Annual #7), ainsi que l’arrivée du récit DAYS OF FUTURE PAST dans la collection Marvel Must-Have. On avance ensuite à l’époque Marvel NOW! avec le quatrième tome en Marvel Deluxe d’All-New X-men de Brian M. Bendis, contenant notamment le crossover avec les Gardiens de la Galaxie.

On revient dans le présent, d’août à septembre avec les nouveaux Marvel Deluxe consacré aux X-men de Krakoa . On commence avec la suite et fin de la série X-men par Jonathan Hickman qui fait suite à X of Swords et pose les graines pour Inferno, le dernier récit d'Hickman pour la saga de Krakoa . Sortira aussi le tome 2 de New Mutants qui marque le début du run de Vita Ayale sur le titre. On retrouvera aussi l’intégralité de la série Hellions (18 numéros en tout) par Zeb Wells (The Amazing Spider-Man ), Stephen Segovia (The Scorched) & Rogê Antônio (Injustice Année zéro). Pour finir ça sera le second crossover de cette nouvelle ère qui arrive en Deluxe avec le Hellfire Gala, un événement qui chamboulera une fois de plus l’univers Marvel où toutes les séries mutantes participeront !

Enfin, on reste avec Krakoa pour les kiosques, Panini Comics ayant annoncé que l’event Sins of Sinister sera publié d'août à septembre en 2 volumes entre Destiny of X 16 et 17. Un futur sombre et dystopique imaginé par Kieron Gillen (Once & Future), Al Ewing (Immortal Hulk ) et Si Spurrier (Coda) où les plans de Mr Sinister contaminent l’univers.