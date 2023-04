Nouvelle bande annonce pour Spider-Man: Across the Spider-Verse

Après Secret Invasion et Blue Beetle, c'est au tour de Spider-Man : Across the Spider-Verse d'avoir le droit à une bande annonce. Nous retrouvons Miles Morales et Gwen Stacy , mais aussi plein d'autres Spider-Man , mais vraiment plein. On retiendra notamment Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Spider-Woman (Issa Rae) ou Spider-Punk (Daniel Kaluuya). Le film sort le 31 mai prochain, et sa suite, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arrivera fin mars 2024.

VOSTFR

VF