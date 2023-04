Une bande annonce pour Secret Invasion

La semaine dernière, nous apprenions la date de diffusion de la série TV Secret Invasion sur Disney+. Les choses se précisent un peu plus, puisque Marvel en a diffusé une bande annonce. L'invasion des Skrulls, ces extra-terrestres qui peuvent prendre n'importe quelle forme, et que l'on a déjà vus dans Captain Marvel , Spider-Man: Far From Home et WandaVision, est en cours. Nick Fury revient pour lutter aux côté de Everett Ross, Maria Hill et Talos. La série débarque le 21 juin sur Disney+.

VOSTFR

VF