Marvel dévoile les titres à suivre du Summer of Symbiotes

Pour célébrer le 35ème anniversaire de Venom , Marvel voit les choses en grand avec un event intitulé Summer of Symbiotes dont les premières pierres seront posées dans les titres à paraître au mois de mai.

L'event sera développé dans pas moins de 8 séries différentes où l'on retrouvera bien évidemment les titres Venom et Carnage, mais également Extreme Venomverse, Red Goblin et Carnage Reigns, Cult of Carnage: Misery ainsi que Death of Venomverse. Enfin, Edge of Venomverse Infinity Comic sera consacré exclusivement au format numérique sur la plateforme Marvel Unlimited.

La Chicago Comic and Entertainment Expo (C2E2) 2023 a été l'occasion pour Marvel de donner un aperçu sur les prémisses de l'event à venir.

Pour le mois de mai, la première série à donner le coup d'envoi du Summer of Symbiotes sera Cult of Carnage: Misery écrite par Sabir Pirzada et Francesco Mortarino, qui introduira une nouvelle force symbiotique appelée Madness.

Puis à partir du mois de juillet, dans Venom #22 l'auteur Al Ewing se chargera d'en dévoiler un peu plus sur le rôle des symbiotes dans l'univers Marvel. Venom #23 avec Torunn Grønbekk comme invité, se chargera de présenter un affrontement entre Dylan Brock et la dernière version de Toxin.

Ensuite se sera dans Red Goblin #6 que débutera un nouvel arc intitulé "Nature Vs. Nature" par les auteurs Alex Paknadel et Jan Bazaldua. Le symbiote Rascal donnera du fil à retordre à son hôte Normie Osborn qui sera le témoin de la nature profonde des symbiotes. Suivi par Web of Carnage de Ram V, Francesco Manna, et d'autres auteurs non annoncées, qui se focalisera sur l'accession à un nouveau statut du symbiote psychopathe.

Enfin ce qu'il faut retenir, c'est que le Summer of Symbiotes trouvera son point d'orge dans la série Death of Venomverse qui réunira la plume de Cullen Bunn au crayon de Gerardo Sandocal dont le premier numéro sortira en août, ainsi que l'intégralité de la mini-série en un mois. Dans cette mini-série en 5 numéros, nous retrouverons un Carnage fort de ses nouvelles capacités, partir en croisade contre tous les Venoms existants dans le Multivers.

Si toutes les séries n'auront pas le même degré d'intérêt pour apprécier cet event, d'autres informations arriveront prochainement sur ce Spider-Verse façon Symbiote. Pour le moment, vous pouvez vous faire une idée de ce que vous allez suivre ou pas... Coup d'envoi mai 2023 !