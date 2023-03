Les super-héros Marvel en version Spider-Man

Pour fêter le retour d'Edge of Spider-Verse, Marvel va proposer une série de couvertures alternatives sur ses séries en mai. Au programme, 25 couvertures présentant les super-héros Marvel avec un nouveau costume dans un style très araignée. L'idée est de montrer ce qui se serait passé si d'autres personnages que Peter Parker avaient été piqués par une araignée radioactive. Vous trouverez ci-dessous un premier aperçu dans la galerie d'images et la liste des titres concernés.

Le 3 mai

IMMORTAL X-MEN #11 COUVERTURE DE TAURIN CLARKE

MOON KNIGHT #23 COUVERTURE DE DECLAN SHALVEY

SCARLET WITCH #5 COUVERTURE DE MARC ASPINALL

Le 10 mai

CAPTAIN MARVEL #49 COUVERTURE DE ROMY JONES

DAREDEVIL #11 COUVERTURE DE DAVE JOHNSON

GHOST RIDER #14 COUVERTURE DE ROD REIS

INVINCIBLE Iron Man #6 COUVERTURE DE ARIO ANINDITO

ROGUE & GAMBIT #3 COUVERTURE DE EMA LUPACCHINO

WOLVERINE #33 COUVERTURE DE LEINIL FRANCIS YU

X-MEN RED #11 COUVERTURE DE LUCIANO VECCHIO

Le 17 mai

BLOODLINE: DAUGHTER OF Blade #4 COUVERTURE DE BETSY COLA

CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY #12 COUVERTURE DE CARLOS GÓMEZ

FANTASTIC FOUR #7 COUVERTURE DE GIUSEPPE CAMUNCOLI

GUARDIANS OF THE GALAXY #2 COUVERTURE DE CHRISSIE ZULLO

HULK ANNUAL #1 COUVERTURE DE CULLY HAMNER

RED GOBLIN #4 COUVERTURE DE MIKE MCKONE

SHE-HULK #13 COUVERTURE DE JEN BARTEL

VENOM #19 COUVERTURE DE DAN PANOSIAN

X-FORCE #40 COUVERTURE DE BJÖRN BARENDS

X-MEN #22 COUVERTURE DE GERALD PAREL

Le 24 mai

HELLCAT #3 COUVERTURE DE DAVID BALDEÓN

PUNISHER #12 COUVERTURE DE JOHN CASSADAY

THOR #34 COUVERTURE DE JAVIER GARRÓN

Le 31 mai

AMAZING Spider-Man #26 COUVERTURE DE DAVID TALASKI

AVENGERS BEYOND #3 COUVERTURE DE TODD NAUCK

CAPTAIN AMERICA: SYMBOL OF TRUTH #13 COUVERTURE DE PETE WOODS

DEADPOOL #7 COUVERTURE DE PEACH MOMOKO

DOCTOR STRANGE #3 COUVERTURE DE MAHMUD ASRAR