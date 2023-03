Des aperçus de séries DC à venir

DC a profité du WonderCon pour donner quelques informations sur ses séries à venir plus tard dans l'année, en lien avec Dawn of DC. Il s'agit d'abord de la série anthologique Batman : The Brave and The Bold. Ce retour se fera en mai, avec pour débuter une histoire en 4 parties qui racontera la première rencontre entre Batman et le Joker . Ce sera écrit par Tom King et dessiné par Mitch Gerads.

Toujours de Tom King, nous avons un premier aperçu de la nouvelle série Wonder Woman qui débute en juillet. Nous pouvons voir les premières planches de Daniel Sampere. Les Amazones sont accusées de genocide, et sont interdit de territoire par les authorités américaines. Un prelude sera publié dans Wonder Woman #800.

Nous passons ensuite au Green Lantern de Jeremy Adams and Xermánico. Dans cette nouvelle série qui débute en mai, Hal Jordan se retrouve confiné à son secteur 2814, où se trouve la Terre.

La série Unstoppable Doom Patrol introduira le nouveau personnage de Beast Girl. Le premier numéro débute la semaine prochaine, mais à l'origine prévue en 6 numéros, la mini-série aura le droit à un numéro supplémentaire.

DC a aussi dévoilé un aperçu de la nouvelle série consacrée à Cyborg. Scénarisée par Morgan Hampton et le co-créateur du personnage Marv Wolfman, avec des dessins de Tom Raney, elle débutera en mai. Victor Stone est de retour à Detroit où il arrive à mener une vie normale, jusqu'à ce qu'une menace se profile.

Enfin, Harley Quinn accueillera une nouvelle équipe artistique composée du scénariste Tini Howard et du dessinateur Sweeney Boo. Le numéro concerné est le 28 et il sort la semaine prochaine.