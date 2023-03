Suicide Squad: Kill The Justice League repoussé pour fin 2023

On aurait pu s’attendre à ce que le jeu sorte en mai 2023, surtout après une vidéo de gameplay sortie récemment. Il faut croire que ça ne sera pas le cas.

Selon Bloomerg, le jeu est décalé pour plus tard dans l’année 2023. Les raisons seraient pour régler les possibles bugs et ajuster le jeu, surtout suite aux retours négatifs de la part des joueurs. Notamment sur le fait que ça sera un jeu-service avec des éléments cosmétiques à acheter et la nécessité d’avoir une connexion en ligne pour jouer au jeu.

Ce décalage n’a pas encore été confirmé par Rocksteady ou Warner Bros, mais l’information semble fiable et est reprise par d’autres sites d’informations. En attendant une confirmation officielle, il faudra se montrer patient pour pouvoir y jouer. Pour le moment vous pouvez regarder les dernières vidéos sortis sur le jeux ci-dessous :