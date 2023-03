[Zap' MDCU] Sorties du 01/03/2023: Venom

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 1er mars ! Chez DC Comics, on arrive à la conclusion de Batman vs Robin et on est retourné voir Action Comics et Stargirl: the Lost Children. Chez Marvel, on continue de Venom, X-Force et Star Wars: Hidden Empire.

