Urban Comics récupère la série Lazarus

En 2015, Glénat lançait son label comics en fanfare, et l'un de ses fers de lance était la série Lazarus, de Greg Rucka et Michael Lark , qui avait fait sensation à sa sortie chez Image en 2013. Vous trouverez les critiques du tome 1 au tome 6 sur MDCU. Nous connaissons tous le destin de Glénat Comics : de plus en plus de séries non finies jusqu'à l'arrêt total du label. Les amateurs de Lazarus attendait donc la suite de la VF de la série, sans trop y croire.

Elle arrive finalement, non chez Glénat, mais chez Urban Comics qui en a récupérée les droits. Comme l'éditeur l'avait fait à ses débuts en récupérant les licences Vertigo qu'avait Panini, la suite sera proposée dans le même format que les albums Glénat, avec dos blanc. Le tome 8 sortira donc le 7 juillet prochain, contenant l'équivalent du volume 7 américain, donc Lazarus #27–28 + Lazarus: Risen #5–7. Le tome 9 arrivera en 2024.

En parallèle de la continuité de la série, Urban proposera une réédition en intégrale du début de la série. Celle-ci sera dans un grand format, au même titre que The Nice House on the lake ou Toutes les morts de Laila Starr. Chaque tome devrait se calquer sur l'édition américaine The Collection, et donc regrouper 2 tomes de l'édition Glénat. Le premier tome contiendra donc The First Collection, soit Lazarus #1-9, et sortira aussi le 7 juillet prochain. Un bon moyen de découvrir cette série pour ceux qui étaient passés à côté à l'époque.