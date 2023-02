Nouvelle collection petit prix sur le Multivers

L’éditeur Panini comics continue à nous proposer des collections à petits prix. Après les super-héroïne Marvel en mars, la nouvelle collection sera sur le multivers marvel !

Un choix qui n’est pas des plus étonnant étant donné que le Multivers est le sujet central des films du MCU en ce moment.

On retrouvera donc le 23 juin, 6 récits consacrés aux univers alternatifs ou à des versions alternatifs de super-héros, dont voici la liste ci-dessous :

- HOUSE OF M de Brian M. Bendis et Oliver Coipel (Contenu VO : House of M #1-8)

- SPIDER-MAN : L'EMPIRE de Kaare Andrews (Contenu VO : Spider-Man: Reign #1-4)

- MARVEL ZOMBIES de Robert Kirkman et Sean Phillips (Contenu VO : Marvel Zombies #1-5)

- COSMIC Ghost Rider de Donny Cates et Geoff Shaw (Contenu VO : Cosmic Ghost Rider #1-5)

- DEADPOOL Re-MASSACRE L'UNIVERS MARVEL de Cullen Bunn et Dalibor Talajic (Contenu VO : Deadpool Kills the Marvel Universe Again #1-5)verse Again

- SPIDER-GEDDON de Christos Gage, Dan Slott et Jorge Molina (Contenu VO : SPIDER-GEDDON #0-5)