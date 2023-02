[Review] Ant-Man et la Guêpe Quantumania

C’est après une Phase 4 de transition que l’on est en droit de s’attendre à un film préparant l’ensemble de l’univers à un élément fédérateur du roster Marvel pour une nouvelle saga épique. Annoncé comme tel, c’est le 3ème film de Ant-Man qui se charge d’ouvrir le bal avec la Phase 5 du MCU, attendu surtout pour introduire la nouvelle menace post Thanos, Kang Le Conquérant. Même si je restais assez dubitatif de voir un film Ant-Man à la hauteur de cette responsabilité, j’étais curieux de voir comment il allait s’en tirer en espérant un regain d’intérêts après une phase 4 un peu asthmatique avec une belle bouse de Thor 4 au milieu !

Pour le situer, on retrouve Scott Lang quelques années après le sauvetage de l’univers dans Endgame, profitant de sa nouvelle notoriété et de sa vie de famille recomposée. Sa fille Cassie à profiter de son absence pendant 5 ans pour fabriquer une machine capable de cartographier le royaume quantique afin de l’étudier. Seulement, l’essai ne se passe pas comme prévu et toute la famille Lang/Pym/Van Dyne se retrouve coincée dans la dimension subatomique, au grand désespoir de Janet qui s’y est retrouvée coincée pendant trente ans.

Bon autant le dire tout de suite, le film ne m’a pas du tout convaincu ! Le scénario tient clairement sur un post-it, ce qui n’est pas une fin en soi dans une production de ce genre, mais on pouvait s’attendre à un petit peu plus de profondeur et de cohérence avec une écriture un petit plus pensée. Le film m’a laissé une impression de copier-coller de Star Wars dans sa représentation du royaume quantique ! Mais sans saveur, parce qu’on y voit plein de trucs mais en ne racontant absolument rien. C’est une avalanche de plans numériques et d’effets spéciaux. Il y a des choses assez folles parfois mais on n’y accorde que peu d’intérêts au final. Les peuples rencontrés sont juste matière à la rigolade façon Marvel et n’ont aucune espèce de cohérence. C’est véritablement un fourre-tout de chara-design parfois peu inspiré.

Quelques scènes sont entachées par cette surcouche d’effets numériques qui nuisent à la lisibilité de l’action, mais dans l’ensemble le film ne m’a pas vraiment posé de problème sur la qualité du CGI.

Kang est vraiment bâclé pour moi et le film ne parvient pas à le rendre engageant pour la suite. À aucun moment je n’ai pris peur pour les personnages face à une menace de poids. Peut-être que je plaçais trop d’espoir en lui mais je pense que l’on pouvait s’attendre à un minimum au vu des plans annoncés. J’ai essayé de me raccrocher à l’interprétation de l’acteur (qui m’avait convaincu dans Loki ) mais là encore, ce n’était pas si engageant que ça avec le peu de choses qu’on lui donne à défendre… du coup, il surjoue. D’ailleurs le casting 5 étoiles ne semble pas non plus ici investi tant ils ont du mal à convaincre. Reste encore le duo père-fille qui est assez attachant.

Et MODOK… sérieusement !!! C'est l'héritage Thor 4 du film. Ce n’est qu’un prétexte à la blague du début à la fin. Il ne sert à rien, aucune ambition, ne représente aucune menace, toutes ces scènes sont risibles et le seul moment « dramatique » du film est plombé par sa présence. D’accord, c’est peut-être un élément des comics difficile à retranscrire à l’écran mais autant ne pas le faire si ce n’est pour n'apporter que du ridicule au film.

Personnellement, j’ai vraiment un problème avec la cohésion de ce film. J’ai vu la dimension subatomique comme un pot-pourri d’idées où l’on peut se permettre de nous balancer tout et n’importe quoi sans prendre le temps de nous raconter quoi que ce soit. À tel point que j’en suis arrivé à me demander si tous les évènements auxquels on assite dans ce film ont de l’importance et du sens pour la suite. Et pourtant, même jusqu'à la fin, une scène du dénoument m'a laissé bon espoir d'assister à un véritable tournant... mais non, Marvel n'a pris aucun risque.

À en juger dans sa globalité, le film n’est pas catastrophique mais ne vous attendez à aucune audace (si ce n'est pour la blague) ou à aucune ferveur épique, cela vous évitera peut-être ce goût insipide d'un plat réchauffé !