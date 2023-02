Peacemaker obtient une mini-série dans le DC Black Label

Avec sa série télévisée et l’annonce de sa saison 2, on aurait pu s’attendre à ce que DC Comics en profite plus tôt pour surfer sur la popularité nouvelle de Peacemaker pour proposer un comics sur le personnage, mais mieux vaut tard que jamais. C’est donc dans le label DC Black Label que le justicier obtiendra en mai une mini-série en 6 numéros Peacemaker Tries Hard !. Elle sera écrite par Kyle Starks (Rick and Morty) et dessinée par Steve Pugh (Billionaire Island).

Le pitch est relativement simple puisque qu’après avoir été relâché par la Suicide Squad, Peacemaker veux essayer d’accomplir des taches de super-héros classiques. Lorsqu’il attaque le repaire de terroristes, il tombe sur un adorable chien qu’il décide d’adopter. Malheureusement un super-villain va capturer son nouveau compagnon pour que Peacemaker l’aide dans ses plans. Un acte qu’il risque de regretter, car il va découvrir qu'on ne s'attaque pas à Peacemaker impunément.

L’histoire semble se passer hors-continuité et pourrait même se passer dans l’univers de la série télévisé, quand on regarde les extraits fourni par l'éditeur.



Le premier numéro sortira le 2 mai, et sera accompagné des habituelles couvertures variantes.