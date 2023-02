Le retour d'Oliver Queen est teasé

Oliver Queen is back !

Il y a peu, il a été annoncé dans un article disponible ici que plusieurs acteurs de la série The Flash allaient faire leur retour. Pour autant, il ne faut pas oublier que l’acteur par qui tout le Arrowverse a débuté, Stephen Amell alias Oliver Queen /arrow, va également signer son retour. En réalité il ne reviendra pas seul car David Ramsey et Keiyan Lonsdale reprennent également leurs rôles de John Diggle/Spartan et Wally West/Kid Flash .

Le Showrunner ne divulgue évidemment aucun élément éclaircissant le « retour » d’Oliver Queen si ce n’est que tout a été abordé par téléphone entre lui et Greg Berlanti pour commencer. Ensuite, Stephen Amell a été ajouté aux discussions et tout le monde était assez enthousiaste à l'idée de collaborer à la réalisation de ces plans.

Néanmoins, le plus important reste leur volonté de ne pas effacer Arrow . Ainsi, il déclare : "Nous ne changeons pas ce qui s'est passé au cours des huit saisons d' Arrow . Au contraire, nous honorons tout cela".

Et le résultat final de ces retrouvailles inattendues à propos entre Barry Allen (joué par Grant Gustin) et Oliver ? Il a également été teasé : "Il n'y aura pas un œil sec dans la maison à la fin de cet épisode", a avoué Wallace. "C'est extrêmement émouvant."