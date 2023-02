The Flash saison 9 : Les anciens de retour

Annoncé en exclusivité par Entertainment weekly il y a quelques jours, la saison finale de la série CW « the Flash » va faire revenir une poignée de personnages ayant marqué le show et le arrowverse.







- Rick Cosnett : détective du CCPD Eddie Thawne, tué lors de l’épisode final de la saison 1 (l'acteur était précédemment revenu pour reprendre son rôle dans la saison 2, la saison 3 et la saison 8).

Le showrunner Eric Wallace déclare à ce propos : C'est particulièrement merveilleux car Rick faisait partie intégrante de la saison inaugurale de la série. Donc, le faire revenir pour nous aider à conclure notre incroyable série de neuf ans était plus qu'un privilège. C'était une évidence.

- Matt Letscher : en tant que plusieurs versions différentes d'Eobard Thawne et du Reverse-Flash (En plus de The Flash , Letscher est apparu dans d'autres séries Arrowverse y compris Legends of Tomorrow et Arrow. Il est récemment revenu dans la saison 8 de The Flash ).

"Nous n'avons pas pu résister au retour de l'incroyablement gracieux et talentueux Matt Letscher pour notre dernière saison", a déclaré Wallace. "Nous avons donc créé une histoire très spéciale pour lui, une histoire que nous étions ravis de raconter depuis un moment, mais que nous ne pouvions pas jusqu'à présent. Le résultat est un épisode sauvage et doux-amer que nous espérons que les fans - anciens et nouveaux - adoreront."

- Jessica Parker Kennedy : Nora West-Allen/ XS (crossover Crisis on Earth-X , Elle a été vue pour la dernière fois dans The Flash la saison 8.)

« The Flash a toujours été une série autour de l'importance de la famille », dit Wallace. "Donc, avoir l'incroyable Jessica Parker Kennedy en tant que speedster XS préférée des fans était toujours dans les plans. En tant que fille de Barry et Iris, Jessica a déjà marqué de manière inoubliable l'histoire de notre série. Et avec sa dernière aventure de la saison 9, Jessica prend son incroyable portrait de Nora West-Allen à des hauteurs encore plus grandes d'une manière que le public n'a jamais vue auparavant."



Alors impatient de voir cette saison 9 ?