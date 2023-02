Les enfants de plusieurs Vengeurs, tués par Ultron 12 ans plus tôt, ont été élevés comme une famille par Tony Stark : James Rogers, fils de Black Widow et de Captain America ; Henry Pym Jr., fils de Ant-Man et de La Guêpe ; Azari T'Chala, fils de Black Panther et Tornade ; Torunn, la fille de Thor et de Sif ; Francis Barton, fils d'Oeil-de-Faucon et d'Oiseau moqueur.

Ils vivent reculés dans un endroit protégé. Leur tranquillité est perturbée par l'arrivée de la Vision, fortement endommagée.

Alors qu'une attaque mondiale de drones menace le monde, comme leurs parents autrefois, les jeunes héros s'allient et forment une nouvelle équipe...